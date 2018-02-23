В Бильбао в ходе стычек перед матчем «Атлетик» — «Спартак» задержаны пять человек

Первый матч в Москве между клубами завершился победой испанцев со счетом 3:1, что сильно усложняет задачу выхода в следующий раунд для красно-белых. В Испании подопечным Массимо Карреры нужна победа с разницей в три мяча. Разница в два мяча устроит, если «Спартак» забьет больше трех голов, а в случае победы «Спартака» со счетом 3:1, будет назначено дополнительное время.

«Спартак» ни разу до этого не сумел выйти победителем двухматчевого противостояния с европейскими клубами после поражения на своем поле. «Атлетик» же выиграл в еврокубках все семь двухматчевых поединков, которые начинал с победы в гостях. В нынешнем сезоне красно-белые уже играли против другой испанской команды — «Севильи», после крупной домашней победы над испанцами (5:1) «Спартак» уступил в гостях (1:2). В других гостевых матчах в Европе «Спартак» в этом сезоне также не сумел добиться победы — игра со словенским «Марибором» закончилась вничью — 1:1, а английскому «Ливерпулю» москвичи проиграли — 0:7.