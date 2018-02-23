Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов устал от Шурыгиной и расскажет о погибшем в Сирии пилоте
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Дочка Елены Перминовой покорила соцсети своей красотой
Современная двушка: светлая квартира для работы и отдыха
Екатерина Стриженова похвасталась результатами диеты
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аталанта1
Боруссия Д1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атлетик1
Спартак М2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зальцбург2
Реал Сосьедад1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал1
Эстерсунд2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брага1
Марсель0
Футбол. Еврокубки
22.02
Милан1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
22.02
Атлетико1
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
22.02
Динамо К0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
22.02
Зенит3
Селтик0
Футбол. Еврокубки
22.02
РБ Лейпциг0
Наполи2
Футбол. Еврокубки
22.02
Вильярреал0
Лион1
Футбол. Еврокубки
22.02
Виктория Пл2
Партизан0
Футбол. Еврокубки
22.02
Лацио5
Стяуа1
Футбол. Еврокубки
22.02
Спортинг3
Астана3
Футбол. Еврокубки
22.02
Локомотив М1
Ницца0
Все события
Ахеджакова прокомментировала слова Серебрякова
Дочь Задорнова отказалась от наследства - СМИ
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
Сборную России по хоккею обвинили в шпионаже
У России отобрали медаль Олимпиады-2018
В чем пойти на свидание, чтобы его не напугать
Екатерина Стриженова похвасталась результатами диеты
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
231:0 в минус 14. «Локо» победил «Ниццу»
10Все золото Пхенчхана. 22 февраля
00:03 (мск), источник: ТАСС

В Бильбао в ходе стычек перед матчем «Атлетик» — «Спартак» задержаны пять человек

МАДРИД, 22 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек задержаны в ходе стычек в Бильбао в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы между испанским «Атлетиком» и московским «Спартаком». Об этом сообщила в четверг газета Correo.

По предварительной информации, российский болельщик бросил неизвестный предмет в сторонников клуба пиренейского королевства. В результате началось столкновение, которое попытались остановить стражи порядка. В результате пострадали три человека.

Первый матч в Москве между клубами завершился победой испанцев со счетом 3:1, что сильно усложняет задачу выхода в следующий раунд для красно-белых. В Испании подопечным Массимо Карреры нужна победа с разницей в три мяча. Разница в два мяча устроит, если «Спартак» забьет больше трех голов, а в случае победы «Спартака» со счетом 3:1, будет назначено дополнительное время.

«Спартак» ни разу до этого не сумел выйти победителем двухматчевого противостояния с европейскими клубами после поражения на своем поле. «Атлетик» же выиграл в еврокубках все семь двухматчевых поединков, которые начинал с победы в гостях. В нынешнем сезоне красно-белые уже играли против другой испанской команды — «Севильи», после крупной домашней победы над испанцами (5:1) «Спартак» уступил в гостях (1:2). В других гостевых матчах в Европе «Спартак» в этом сезоне также не сумел добиться победы — игра со словенским «Марибором» закончилась вничью — 1:1, а английскому «Ливерпулю» москвичи проиграли — 0:7.

Атлетик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом
Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы
Белоруссия с золотом, а у России отняли бронзу
Хоккеистка сборной России получила дисквалификацию
ОИ-2018, день 14-й. Фигуристки и хоккеисты выходят. И побеждают?
Домрачева дала совет российскому биатлону
«Зенит» все сделал идеально: обзор матча Лиги Европы
Селихов и Ханни — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Атлетиком»
Без крупных приобретений: в РФПЛ закрылось трансферное окно
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Рэйчел МакАдамс ждет первенца 39-летняя актриса признавалась, что хочет несколько детей. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь