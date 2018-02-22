Ивановичу и Кузяеву по «семерке» за 1/8 финала!

Источник: Спорт-Экспресс

«ЗЕНИТ»

ЛУНЕВ — 6,0. Не ошибался в передачах и выполнял длинные пасы на Заболотного. Воротам сине-бело-голубых почти не угрожали в первом тайме, а после перерыва Лунев отразил три удара.

ИВАНОВИЧ — 7,0. Блокировал все проходы по своей бровке, за счет выбора позиции переигрывая быстрых вингеров «Селтика». Здорово освободился от опеки в моменте с первым голом и после подачи с углового пробил головой в «девятку». Постоянно подключался в атаку, выдал отличный пас на дальнюю штангу, который привел к голу Кокорина.

МАММАНА — 6,0. Обычная надежная игра аргентинца. Минимум ошибок, максимум полезности в отборах и перехватах.

МЕВЛЯ — 6,5. Снимал весь верх у штрафной «Зенита», удачно страховал Ивановича, когда сербский защитник не успевал вернуться в оборону.

КРИШИТО — 6,0. Следил за тем, чтобы питерцы компактно действовали в обороне. Левую бровку отдал Кузяеву, сам только в первом тайме несколько раз подключился в атаку и выполнил кросс в штрафную.

РИГОНИ — 6,0. Старался помогать в обороне и постоянно открывался на правом краю атаки, завершая рывки прострелами и зарабатывая угловые.

КРАНЕВИТТЕР — 6,5. На его счету много черновой работы, не позволял игрокам «Селтика» проходить через центр.

ПАРЕДЕС — 6,5. Помогал Краневиттеру держать центр поля, особенно во втором тайме, когда «Зенит» стал играть по счету. Исполнил все «стандарты», с его подачи забил Иванович, также аргентинец опасно пробил со штрафного в первом тайме. В начале матча получил предупреждение, из-за которого пропустит следующий матч «Зенита» в Лиге Европы.

КУЗЯЕВ — 7,0. Действовал слева в атаке, забил второй мяч мощнейшим ударом из-за пределов штрафной. Помогал Кришито в обороне, хорошо действовал в отборах, при первой возможности подключаясь в контратаку.

ЗАБОЛОТНЫЙ — 6,0. Боролся за верховые мячи, иногда выполняя скидки на партнеров. Один раз это сработало, когда Заболотный отпасовал Кузяеву под удар.

КОКОРИН — 6,5. Не реализовал выход один на один на первых минутах, после чего почти не оказывался на ударных позициях. Во втором тайме успел первым подставить ногу под прострел Ивановича.

ЕРОХИН — 6,0. Сделал несколько отборов, помогал Паредесу и Краневиттеру в опорной зоне.

ДРИУССИ — б/о.

СМОЛЬНИКОВ — б/о.

«СЕЛТИК»

ДЕ ФРИС — 5,0. 37-летний ветеран спас команду после удара Паредеса из-за пределов штрафной, но тут же пропустил от Ивановича после подачи углового, а затем не справился с выстрелом Кузяева.

ЛУСТИГ — 5,0. Через зону шведского защитника шло большинство атак «Зенита», и далеко не всегда ему удавалось справляться с опасными проходами хозяев.

АЙЕР — 5,0. 19-летний норвежец прервал несколько опасных кроссов в штрафную «Селтика», но с голевой подачей на Ивановича сделать ничего не смог.

ШИМУНОВИЧ — 5,0. Босниец был не так надежен в центре обороны как в игре в Глазго. Не удержал Кокорина в моменте с третьим голом хозяев.

ТИРНИ — 5,0. 20-летний талант, активно помогавший нападению неделю назад, на этот раз редко переходил центральную линию. В обороне допустил ряд ошибок, одна из которых привела к третьей голевой атаке зенитовцев.

НТШАМ — 6,0. Не зря Манчини выделил его на пресс-конференции. Как и в первом матче старался разгонять атаки в центре поля, навязывал борьбу. Вместе с Синклэйром во втором тайме создал опасный дуэт, но сократить отставание в счете не смог.

БРАУН — 5,5. Капитан играл настырнее и неуступчивее всех своих партнеров, но одних его стараний было мало. Открыто сцепился только с Заболотным, хотя мелких фолов набралось с десяток.

ЭБУЭ — 5,0. Бывший игрок «Краснодара» редко получал мяч, запомнившись грубой игрой и желтой карточкой в итоговом протоколе. В перерыве был заменен на Рогича.

ФОРРЕСТ — 5,5. Шотландцу не хватало мобильности и остроты. Он совершил несколько потерь, вместе с Лустигом не смог как следует закрыть правый фланг обороны гостей в первом тайме.

МАКГРЕГОР — 5,5. Герой первого матча на этот раз, как и вся передняя линия «Селтика», просидел на голодном пайке. На 63-й минуте был заменен на Синклэйра.

ДЕМБЕЛЕ — 5,5. Провел без мяча практически весь матч, получил предупреждение за фол на Ивановиче. В атаке был незаметен.

РОГИЧ — 5,5. Поддерживал активность гостей в нападении во втором тайме, но правый фланг у «Селтика» заметно уступал левому. Добавить свежести команде не сумел.

СИНКЛЭЙР — 5,5. Самый активный из вышедших на замену игроков. Брал на себя игру, бил по воротам, хорошо комбинировал с Нтшамом. В самой концовке мог отыграть один мяч, но не сумел подстроиться под удар.

МУСОНДА — 5,0. Времени что-либо изменить у бельгийца уже не было. Несколько раз появился на левом фланге атаки, но до опасных моментов довести дело не смог.