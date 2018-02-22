«Зенит» все сделал идеально. Давайте выбирать лучший для России сценарий
Домашние 3:0 убедили, что «Зенит» в порядке и может рассчитывать на
Домашние 3:0 убедили, что «Зенит» в порядке и может рассчитывать на
Когда попадаешь на стадион «Санкт-Петербург» при «-15», которые ощущаются как в Оймяконе, быстро понимаешь, зачем после матча в Глазго «Зенит» улетел тренироваться в Италию. Внутри арены действительно как на южном побережье.
Перед предыдущими весенними еврокубками петербуржцам было необходимо вернуться после отпусков и сборов в жарких странах, чтобы хоть немного привыкнуть к холоду. Чтобы научиться дышать и хоть немного использовать это как преимущество. Теперь между улицей и чашей стадиона 30-градусный перепад температур, и это крайне приятно.
Приятнее болельщикам «Зенита» только первые полчаса игры, за которые команда смогла забить два раза. Это сразу убедило, что ужасный вид «Зенита» в Глазго — действительно проблема только первого матча. А еще отменило возможный овертайм, с расчетом на который в Петербурге даже продлили работу метро.
Совершенно не важно, насколько дельными получились мяч Ивановича головой после углового и точный удар Кузяева
Естественно, сразу захотелось и третьего гола, чтобы обезопасить себя от одного убийственного в свои. Год назад на холоде «Зенит» отыграл 0:2 у «Андерлехта», но при 3:0 пропустил в самом конце — и с этого началось мощное движение Луческу вниз.
Даже без сектора фанатов, который закрыли баннеров УЕФА про равную игру
А в начале второго тайма получилось даже прибить «Селтик» третьим голом. При этом раскладе 3:0 означали право на одну ошибку. Его добавил «Зениту» Александр Кокорин после ценного эпизода: когда можно было бы отдать всю энергию на спор по поводу неназначенного пенальти, атака «Зенита» додавила, и Кокорин забил из вратарской. Он догнал Эмилиано Ригони по голам в Лиге Европы, а лучше зенитовцев и еще отряда с шестью мячами (там же Ману Фернандеш) остался только Ариц Адурис — за счет голов, которые еще неделю назад выбили «Спартак».
С учетом силы состава этой Лиги Европы российский шанс пройти далеко — массовый выход и увеличение шансов сыграть друг с другом на поздней стадии.
Хорошо ли это будет прямо сейчас, или стоит считать более удачным жребием непопадание друг на друга — вопрос дискуссионный. Но самое главное, что у нас в Лиге Европы три клуба из 16, и повод вести такой разговор вообще есть. Это уже повторение рекорда. Правда, предыдущие случаи не привели никого из России дальше четвертьфинала.
Андрей Васильев