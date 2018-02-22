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22 февраля, источник: Советский спорт

«Зенит» все сделал идеально. Давайте выбирать лучший для России сценарий

Домашние 3:0 убедили, что «Зенит» в порядке и может рассчитывать на что-то серьезное в Европе.

Источник: Советский спорт

Когда попадаешь на стадион «Санкт-Петербург» при «-15», которые ощущаются как в Оймяконе, быстро понимаешь, зачем после матча в Глазго «Зенит» улетел тренироваться в Италию. Внутри арены действительно как на южном побережье.

Перед предыдущими весенними еврокубками петербуржцам было необходимо вернуться после отпусков и сборов в жарких странах, чтобы хоть немного привыкнуть к холоду. Чтобы научиться дышать и хоть немного использовать это как преимущество. Теперь между улицей и чашей стадиона 30-градусный перепад температур, и это крайне приятно.

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Приятнее болельщикам «Зенита» только первые полчаса игры, за которые команда смогла забить два раза. Это сразу убедило, что ужасный вид «Зенита» в Глазго — действительно проблема только первого матча. А еще отменило возможный овертайм, с расчетом на который в Петербурге даже продлили работу метро.

Совершенно не важно, насколько дельными получились мяч Ивановича головой после углового и точный удар Кузяева из-за штрафной. В плей-офф вообще никакого дела до этого нет. Неважно же, насколько справедливы были три мяча «Атлетика», смысл есть только в результате. «Зенит» классно воспользовался — это факт. Были ли основания — вопрос, который стоит оставить шотландцам.

Естественно, сразу захотелось и третьего гола, чтобы обезопасить себя от одного убийственного в свои. Год назад на холоде «Зенит» отыграл 0:2 у «Андерлехта», но при 3:0 пропустил в самом конце — и с этого началось мощное движение Луческу вниз.

Даже без сектора фанатов, который закрыли баннеров УЕФА про равную игру из-за хулиганств с участием зенитовцев на евровыезде, на атакующий «Селтик» давили шумом. Хотя моментов у шотландцев не было не поэтому, а все-таки из-за плотности «Зенита» вокруг своей штрафной. Примерно такой же, какой команду Роберто Манчини задавили в гостях. Приятная для нас разница в том, что у «Зенита» гораздо быстрее получилось забить, причем в двойной дозе.

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А в начале второго тайма получилось даже прибить «Селтик» третьим голом. При этом раскладе 3:0 означали право на одну ошибку. Его добавил «Зениту» Александр Кокорин после ценного эпизода: когда можно было бы отдать всю энергию на спор по поводу неназначенного пенальти, атака «Зенита» додавила, и Кокорин забил из вратарской. Он догнал Эмилиано Ригони по голам в Лиге Европы, а лучше зенитовцев и еще отряда с шестью мячами (там же Ману Фернандеш) остался только Ариц Адурис — за счет голов, которые еще неделю назад выбили «Спартак».

С учетом силы состава этой Лиги Европы российский шанс пройти далеко — массовый выход и увеличение шансов сыграть друг с другом на поздней стадии.

1/8 финала — стадия уже со слепым жребием, на которой может появиться серия, например, «Зенит» — «Локомотив».

Хорошо ли это будет прямо сейчас, или стоит считать более удачным жребием непопадание друг на друга — вопрос дискуссионный. Но самое главное, что у нас в Лиге Европы три клуба из 16, и повод вести такой разговор вообще есть. Это уже повторение рекорда. Правда, предыдущие случаи не привели никого из России дальше четвертьфинала.

Андрей Васильев

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