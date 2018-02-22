«Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в следующий этап Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Первый мяч на 7-й минуте матча забил защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович. Серб замкнул подачу Леандро Паредеса с углового. Полузащитник Далер Кузяев увеличил преимущество «Зенита» на 27-й минуте, отличившись ударом из-за пределов штрафной. На 61-й минуте нападающий Александр Кокорин довел счет до крупного, переправив мяч в ворота с близкого расстояния после передачи Ивановича.

Первый матч, состоявшийся в Глазго 15 февраля, завершился победой «Селтика» с минимальным счетом 1:0. Соперник сине-бело-голубых по 1/8 финала Лиги Европы определится по итогам жеребьевки.