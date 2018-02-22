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22 февраля, источник: Lenta.Ru

«Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в следующий этап Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл шотландский «Селтик» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась разгромной победой российского клуба — 3:0.

Источник: РИА "Новости"

Первый мяч на 7-й минуте матча забил защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович. Серб замкнул подачу Леандро Паредеса с углового. Полузащитник Далер Кузяев увеличил преимущество «Зенита» на 27-й минуте, отличившись ударом из-за пределов штрафной. На 61-й минуте нападающий Александр Кокорин довел счет до крупного, переправив мяч в ворота с близкого расстояния после передачи Ивановича.

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Первый матч, состоявшийся в Глазго 15 февраля, завершился победой «Селтика» с минимальным счетом 1:0. Соперник сине-бело-голубых по 1/8 финала Лиги Европы определится по итогам жеребьевки.

Ранее 22 февраля путевку в следующую стадию турнира заработал московский Локомотив, обыгравший французскую «Ниццу» со счетом 1:0 (счет по сумме двух матчей 4:2). Днем ранее столичный ЦСКА вышел в 1/8 финала, победив сербскую «Црвену Звезду».

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