«Спортинг» — «Астана» 3:3. История написана, ждем продолжения

После поражения в первой игре со счетом 1:3, шансов у подопечных Станимира Стоилова на выход в следующий раунд практически не было, это признавали и в стане чемпиона Казахстана, оставалось только сохранить лицо и выступить достойно. В стартовом составе чемпиона Казахстана ничего неожиданного не было, дисквалифицированного Юрия Логвиненко заменил Евгений Постников. Уже на первой минуте прострел вдоль ворот хозяев чуть в гол не превратил Патрик Твумаси, но попал в штангу. Ответ последовал быстро, навес в штрафную Ненада Эрича и удар головой Баста Доста — 1:0.

Игра несколько успокоилась, владели преимуществом португальцы. «Астана» тоже имела свои моменты, после подачи углового, последовала скидка в штрафную, где Постников метров с двух ударил мимо ворот. В целом на поле было спокойно, команды не стояли на месте, но особой интриги не наблюдалось. Джордже Деспотович оживил интерес, попав в штангу, а чуть позже после углового Марин Томасов уровнял шансы на успех — 1:1.

Так команды и ушли на перерыв. На второй тайм в составе хозяев поля был выпущен Маркос Акунья, видимо, наставника «Спортинга» не особо устраивали действия подопечных. «Астана» вышла забивать, команда старалась играть в атаке, но тут сыграло вновь мастерство футболистов соперника, Бруну Фернандеш красиво положил мяч ударом издали парашютом фактически — 2:1.

Тут надо отдать должное гостям, они играли до конца, не сдавались, оба тренера начали делать замену, у астанчан появился Марко Станоевич. «Спортинг» умеет забивать, что и показал в очередной раз, когда Фернандеш оформил дубль — 3:1.

На острие в атаке «Астаны» вышел Алексей Щеткин, который тоже особо себя проявить не сумел, но чуть поправил дело Твумаси — 3:2, а в дополнительное время отличный удар удался Дмитрию Шомко — 3:3.

Таким образом, завершился казахстанский еврокубковый сезон, самый долгий в истории, за что скажем спасибо «Астане».

«Спортинг» (Лиссабон, Казахстан) — «Астана» (Астана, Казахстан) 3:3 (1:1)

Первая игра: 3:1.

Голы: Дост 3 (1:0), Томасов 37 (1:1), Фернандеш 53 (2:1), Фернандеш 63 (3:1), Твумаси 80 (3:2), Шомко 90+4 (3:3).

Предупреждение: Кляйнхайслер 59.

«Спортинг»: Патрисиу, Коэнтрау, Пинту, Рибейру (Акунья 46), Фернандеш, Ристовски, Батталья, Руис (Карвалью 60), Матье, Дост, Пальинья (Леау 74).

«Астана»: Эрич, Шомко, Аничич, Постников, Шитов, Маевский, Бейсебеков, Кляйнхайслер (Станоевич 60), Томасов, Твумаси (Муртазаев 87), Деспотович (Щеткин 66).

Главный судья: Томаш Богнар (Венгрия).

22 февраля. Лиссабон. «Жозе Алваладе».

Голы: 3 — 3.

Удары в створ: 6 — 4.

Удары мимо: 5 — 9.

Блокировано: 3 — 1.

Угловые: 5 — 6.

Офсайды: 2 — 5.

Владение мячом: 55% — 45%

Точность передач: 87% — 78%

Пасы: 554 — 368.

Точные передачи: 483 — 288.

Отборы: 40 — 42.

Желтые карточки: 0 — 1.