Последний раз наша сборная добиралась до этой стадии 12 лет назад.
Сёмин одержал 50-ю победу в еврокубках
В сегодняшнем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» в Москве обыграл с минимальным счётом «Ниццу».
В сегодняшнем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» в Москве обыграл с минимальным счётом «Ниццу».
Сегодняшняя победа стала юбилейной, 50-й, для наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина в качестве главного тренера, сообщает официальный сайт российского клуба.
С учетом аннулированного матча с «Тиролем» в 2001 году, Сёмин одержал 34 победы с «Локомотивом» и 16 с киевским «Динамо».
Напомним, что «Локомотив» победил «Ниццу» в обоих матчах и пробился в 1/8 финала Лиги Европы впервые в своей истории.