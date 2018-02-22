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22 февраля, источник: Чемпионат.com

Сёмин одержал 50-ю победу в еврокубках

В сегодняшнем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» в Москве обыграл с минимальным счётом «Ниццу».

Источник: РИА "Новости"

Сегодняшняя победа стала юбилейной, 50-й, для наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина в качестве главного тренера, сообщает официальный сайт российского клуба.

С учетом аннулированного матча с «Тиролем» в 2001 году, Сёмин одержал 34 победы с «Локомотивом» и 16 с киевским «Динамо».

Напомним, что «Локомотив» победил «Ниццу» в обоих матчах и пробился в 1/8 финала Лиги Европы впервые в своей истории.

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