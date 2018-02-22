Денисову и Гильерме по 7,0 — за гол и спасения

Источник: Спорт-Экспресс

ЛОКОМОТИВ

ГИЛЬЕРМЕ — 7,0. Сорвал аплодисменты впечатляющим рывком за пределы штрафной, страхуя Кверквелию, после чего спас как минимум в трех острейших ситуациях.

ИГНАТЬЕВ — 6,0. Внимательно играл с опасно выглядевшим в первом матче Плеа, закрывая ему бровку. Перехваты и игра на опережение ему бесспорно удавались.

КВЕРКВЕЛИЯ — 6,0. Несколько раз принимал на себя удары в пределах штрафной. Образец самоотверженности, хотя пару раз действовал слишком рискованно.

ПЕЙЧИНОВИЧ — 5,5. Сыграл на своем уровне. Добротно и цепко, но огрехов не избежал, однажды подарив мяч нанесшему опаснейший удар сопернику.

РЫБУС — 5,5. Заслужил место в стартовом составе и за редким исключением удачно противостоял Сен-Максимену.

И. ДЕНИСОВ — 7,0. Выжигал опорную зону, максимально освобождая от черновой работы Фернандеша, а когда рядом оказался такой же трудяга Коломейцев, поддержал атаку, забив важнейший гол. Казалось, был везде.

ФЕРНАНДЕШ — 6,0. В Ницце по ходу матча опустился в опорную зону, а сегодня ему, напротив, пришлось выдвигаться вперед из-за травмы Фарфана. Блестящим пасом начал первую голевую атаку.

Ан. МИРАНЧУК — 6,5. Упустил шанс в середине первого тайма, хотя, как и в первой игре, мог не бить, а после паузы отдать пас набиравшему ход партнеру. Принял участие в голевой атаке, плюс попал в штангу.

Ал. МИРАНЧУК — 6,5. Создал два отличных момента для брата. В них и в других эпизодах ставил соперника в тупик нестандартными ходами. Сам имел два шанса для взятия ворот.

ФАРФАН — 5,5. Показательный момент: до полученной перуанцем травмы «Локо» замечательно комбинировал на левом фланге, но когда игрок захромал, до его замены французы перехватили инициативу.

АРИ — 6,0. Здорово цеплялся за мяч, напрягая защитников, или, отходя в центр поля, освобождал зоны для подключений Миранчуков.

КОЛОМЕЙЦЕВ — 6,0. Качественно вошел в игру, старательно отработав в опорной зоне.

ЭДЕР — 5,5. Картины за отведенное ему время не испортил. Мог удвоить счет, но слишком острым был угол, с которого наносился удар.

ТАРАСОВ — б/о.

НИЦЦА

БЕНИТЕС — 6,0. Шансов парировать удар Денисова у вратаря не было. Как мог сохранял интригу, не дав забить Ал. Миранчуку (дважды) и Эдеру.

БЮРНЕР — 5,5. Создал голевой момент, но в другом эпизоде провалился и оголил зону, что обернулось первым голом «Локомотива».

ДАНТЕ — 5,5. Бразилец — лучший защитник «Ниццы», но и он ошибся, неловко выбив мяч точно на ногу открывшему счет Денисову.

САРР — 5,5. Снова был не идеален. Показательны проигранное единоборство с Ари, после которого трое железнодорожников вышли на двоих защитников, и эпизод, когда бразилец пробросил мяч ему между ногами.

ПЕРРО — 5,5. Воспитанник «Ниццы», проводивший лишь второй в карьере матч за основной состав, частично виноват в пропущенном голе. Поначалу не рисковал, но во втором тайме неплохо поддерживал атаку.

ЛЕ МЕЛУ — 6,0. Удивительно разносторонний полузащитник, работающий от штрафной до штрафной. Едва не сравнял счет на последних минутах.

СИПРИЕН — 5,5. Был старателен, неплохо начинал атаки. но в обороне не всегда успевал за Миранчуками.

СЕРИ — 6,0. Талант ивуарийца бесспорен. Задавал направления атакам гостей и выполнил большой объем черновой работы.

СЕН-МАКСИМЕН — 5,5. Главную наряду с Балотелли французскую угрозу лишили свободного пространства. Чтобы вернуть остроту, ему пришлось провести часть второго тайма на другом фланге.

БАЛОТЕЛЛИ — 6,5. Снова стал самым опасным в составе «орлят», дважды проверил на крепость перекладину и не давал скучать Гильерме.

ПЛЕА — 6,0. С бровки его выдавливали, хавбек компенсировал это смещениями в центр. За счет дриблинга заработал несколько опасных штрафных.

ТАМЕЗ — 5,5. У него было мало времени проявить себя.

МАКЕНГО — 5,5. Ничем особенным не запомнился.

САКО — б/о.