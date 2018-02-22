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22 февраля, источник: ТАСС

Семин: Футболист «Локомотива» Фарфан получил микротравму в матче с «Ниццей»

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Футболист московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил микротравму в матче с «Ниццей» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В четверг «Локомотив» победил «Ниццу» со счетом 1:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Фарфан вышел в стартовом составе железнодорожников на позиции левого полузащитника, но был заменен из-за травмы на 24-й минуте на Александра Коломейцева.

«Фарфан получил микротравму и сразу об этом сообщил тренерскому штабу. С выходом Коломейцева появилась надежность в обороне, но пропала острота. Тем не менее, он хорошо справился со своими задачами, казалось бы, незаметный игрок, но в последних матчах мы с ним побеждаем. Он хорошо понимают игру», — сказал Семин.

33-летний Фарфан провел в нынешнем сезоне за «Локомотив» 24 матча, в которых забил 12 голов и сделал три голевые передачи.

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