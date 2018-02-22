«Он выполнил мою установку». Моуринью похвалил Погба после матча с «Севильей»

Источник: Советский спорт

Накануне «красные дьяволы» сыграли в гостях против «Севильи» (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В середине первого тайма Андер Эррера отдал пас пяткой, после чего получил травму и покинул поле, а его место занял Поль Погба, который, как пишет пресса, собирается сменить клубную прописку.

«Он приложил немало усилий, чтоб выполнить мою установку, — сказал Моуринью. — Погба помог «Манчестер Юнайтед» сохранить стабильность. Благодаря ему мы неплохо контролировали мяч. Это хорошо, если учитывать уровень нашего соперника, а он довольно высок. Я также доволен игрой Матича. Вообще, наша центральная линия провела неплохую игру.

Что касается Эрреры, то я думаю, что это серьезная травма. Медицинский персонал разрешил ему тренироваться. Андер работал с командой все выходные, и выглядел отлично. Никаких проблем со здоровьем не было.

Эррера высоко прессинговал, а такое возможно только в том случае, если ты в полном порядке. Думаю, все случилось из-за игры пяткой, а такой прием вызывает сокращение мышц задней поверхности бедра, где у него были проблемы.