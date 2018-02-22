«Он выполнил мою установку». Моуринью похвалил Погба после матча с «Севильей»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» оценил игру французского хавбека, рассказал о травме Андера Эррера и подвел итоги матча.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» оценил игру французского хавбека, рассказал о травме Андера Эррера и подвел итоги матча.
Накануне «красные дьяволы» сыграли в гостях против «Севильи» (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
В середине первого тайма Андер Эррера отдал пас пяткой, после чего получил травму и покинул поле, а его место занял Поль Погба, который, как пишет пресса, собирается сменить клубную прописку.
«Он приложил немало усилий, чтоб выполнить мою установку, — сказал Моуринью. — Погба помог «Манчестер Юнайтед» сохранить стабильность. Благодаря ему мы неплохо контролировали мяч. Это хорошо, если учитывать уровень нашего соперника, а он довольно высок. Я также доволен игрой Матича. Вообще, наша центральная линия провела неплохую игру.
Что касается Эрреры, то я думаю, что это серьезная травма. Медицинский персонал разрешил ему тренироваться. Андер работал с командой все выходные, и выглядел отлично. Никаких проблем со здоровьем не было.
Эррера высоко прессинговал, а такое возможно только в том случае, если ты в полном порядке. Думаю, все случилось
Не могу сказать, что я доволен исходом матча, и тем, как мы сыграли. В конце второго тайма «Юнайтед» был активнее, мы могли забить, но в первом тайме у нас было очень много проблем, и только Давид де Хеа спас команду от гола. Думаю, игра была равной, хотя, конечно, статистика говорит за «Севилью», — приводит слова Моуринью talkSPORT.
|Севилья
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Манчестер Юнайтед
|Винченцо Монтелла
|Жозе Моуринью
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|1
|12
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|22
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)