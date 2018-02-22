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11:42 (мск), источник: Советский спорт

«Он выполнил мою установку». Моуринью похвалил Погба после матча с «Севильей»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» оценил игру французского хавбека, рассказал о травме Андера Эррера и подвел итоги матча.

Источник: Советский спорт

Накануне «красные дьяволы» сыграли в гостях против «Севильи» (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В середине первого тайма Андер Эррера отдал пас пяткой, после чего получил травму и покинул поле, а его место занял Поль Погба, который, как пишет пресса, собирается сменить клубную прописку.

«Он приложил немало усилий, чтоб выполнить мою установку, — сказал Моуринью. — Погба помог «Манчестер Юнайтед» сохранить стабильность. Благодаря ему мы неплохо контролировали мяч. Это хорошо, если учитывать уровень нашего соперника, а он довольно высок. Я также доволен игрой Матича. Вообще, наша центральная линия провела неплохую игру.

Что касается Эрреры, то я думаю, что это серьезная травма. Медицинский персонал разрешил ему тренироваться. Андер работал с командой все выходные, и выглядел отлично. Никаких проблем со здоровьем не было.

Эррера высоко прессинговал, а такое возможно только в том случае, если ты в полном порядке. Думаю, все случилось из-за игры пяткой, а такой прием вызывает сокращение мышц задней поверхности бедра, где у него были проблемы.

Не могу сказать, что я доволен исходом матча, и тем, как мы сыграли. В конце второго тайма «Юнайтед» был активнее, мы могли забить, но в первом тайме у нас было очень много проблем, и только Давид де Хеа спас команду от гола. Думаю, игра была равной, хотя, конечно, статистика говорит за «Севилью», — приводит слова Моуринью talkSPORT.

Севилья 0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
21.02.2018, 22:45 Зрители: 39725 Плей-офф: 1/8 финала Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Жозе Моуринью
Составы
Серхио Рико 1
Гонсалес Хесус Навас 16
Серхио Эскудеро (к) 18
Клеман Лангле 5
Габриэль Меркадо 25
Пабло Сарабия 17
Карлос Хоакин Корреа 11
Франко Васкес 22
21′ Стивен Н`Зонзи 15
85′ Луис Муриэль 20
Сандро Рамирес 23
89′ Эвер Банега 10
Гвидо Писарро 14
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия (к)
18 Эшли Янг
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
9 Ромелу Лукаку
31 Неманья Матич
39 Скотт Мактоминэй
21 Андер Агуэра Эррера 17′
6 Поль Погба
7 Алексис Санчес 75′ 41′
19 Маркус Рэшфорд
8 Хуан Мануэль Мата 80′
11 Антони Марсьяль
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 1
12 Угловые 4
12 Фолы 22
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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