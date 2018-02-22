«По подвигу россиян». Превью к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Астана»

Например, «Спортинг» выиграл один из последних шести домашних матчей в еврокубках. Победа была одержана над «Олимпиакосом» (3:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов-2017/2018.

Кроме того, лиссабонцы в родных стенах дважды терпели горькие поражения от российских клубов — ЦСКА в финале Кубка УЕФА-2004/05 (1:3) и «Локомотива» в пятом туре группового этапа Лиги Европы-2015/16 (1:3).

Так что астанчанам есть с кого брать пример, ведь в этих играх не все ставили на московские команды, но они преподносили сюрпризы.

Если до начала текущего еврокубкового сезона «Астана» неудачно выступала в гостях (13-матчевая безвыигрышная серия), то в нынешнем розыгрыше с одинаковым счетом 1:0 одерживала победы во встречах со «Спартаком» (Юрмала), «Маккаби» (Тель-Авив) и «Славией» (Прага).

При этом «Спортинг» выиграл десять из 12 еврокубковых противостояний после победы в первом матче на выезде. Прежде португальский клуб никогда не оказывался сильнее в первой гостевой игре со счетом 3:1, но проходил в следующий этап во всех пяти случаях, когда побеждал в первом матче на выезде с разницей больше, чем в один мяч.

В Лиссабоне «Астане» не поможет Юрий Логвиненко, заработавший удаление в первом поединке. В то же время тренерский штаб сможет рассчитывать на отбывшего одноматчевую дисквалификацию Серикжана Мужикова.

У астанчан на карточке «висят» Игорь Шитов, Иван Маевский, у португальцев — Маркос Акунья, Фабиу Коэнтрау, Желсон Мартинш, Бруну Фернандеш, Вилльям Карвалью, Себастьян Коатес.

Предстоящую игру обслужит судейская бригада из Венгрии во главе с Томашем Богнаром. Этот рефери уже судил матч столичного клуба. При его участии астанчане дома выиграли у «Легии» (3:1) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2017/2018. Также он работал на матчах Казахстан — Австрия (0:0, ОР ЧМ-2014), Казахстан U-21 — Франция U-21 (1:5, ОР Евро-2015), «Кайрат» — «Абердин» (2:1, 3ОР Лиги Европы-2015/2016).

Отметим, «Астана» — первый казахстанский клуб, который пробился в плей-офф еврокубка. Подопечные Станимира Стойлова заняли второе место в группе А, уступив только «Вильярреалу». «Спортинг» оказался в Лиге Европы благодаря третьему месту в группе D Лиги чемпионов.

Первая игра команд на «Астана Арене» завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На гол хорватского полузащитника Марина Томасова лиссабонцы ответили точными ударами Бруну Фернандеша (с пенальти), Желсона Мартинша и Сейду Думбия.