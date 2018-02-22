«Спартак» попробует переписать историю в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

В Испании подопечным Массимо Карреры нужна победа с разницей в три мяча. Разница в два мяча устроит, если «Спартак» забьет больше трех голов, а в случае победы «Спартака» со счетом 3:1, будет назначено дополнительное время.

«Спартак» ни разу до этого не сумел выйти победителем двухматчевого противостояния с европейскими клубами после поражения на своем поле. «Атлетик» же выиграл в еврокубках все семь двухматчевых поединков, которые начинал с победы в гостях. В нынешнем сезоне красно-белые уже играли против другой испанской команды — «Севильи», после крупной домашней победы над испанцами (5:1) «Спартак» уступил в гостях (1:2). В других гостевых матчах в Европе «Спартак» в этом сезоне также не сумел добиться победы — игра со словенским «Марибором» закончилась вничью — 1:1, а английскому «Ливерпулю» москвичи проиграли — 0:7.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед встречей отметил, что у красно-белых остаются шансы на победу в ответном матче. «У нас есть 90 минут, чтобы исправить то, что мы сделали в первой встрече. Мы будем играть в свой футбол», — сказал Зобнин. О шансах на победу перед матчем говорил и Каррера. «Мы готовились и пересматривали нашу игру в Москве, чтобы не допускать таких же ошибок», — заявил тренер.

Хозяева относятся к предстоящей встрече с опаской. Голкипер «Атлетика» Яго Эррерин отметил, что положительный результат матча в Москве ничего не значит, потому что «Спартаку» нечего терять. Каррера также подтвердил, что красно-белые будут рисковать ради победы, потому что «Спартаку» необходимо забить минимум три гола.

Вратарский вопрос

В первом матче в составе «Спартака» не нашлось места вратарю Александру Селихову, который провел последние встречи за красно-белых осенью. В основе вышел Артем Ребров, после первой игры в Москве он взял на себя вину за пропущенные мячи. Каррера на пресс-конференции отметил, что уже определился с выбором вратаря на ответный матч, но имя не назвал.

«Атлетик» рискует сыграть против «Спартака» не в оптимальном составе. Игру может пропустить форвард Ариц Адурис, который забил два мяча в ворота москвичей в первом матче. 37-летний нападающий является лучшим бомбардиром Лиги Европы в этом сезоне, на его счету семь забитых мячей.

Зобнин также отметил, что дополнительным преимуществом для «Атлетика» станут его болельщики. «Возможно, болельщики будут 12-м игроком для хозяев, но мы будем играть на победу», — сказал он. Тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда также заявил, что болельщики хозяев сделают все, чтобы «Спартаку» было неуютно.

Новый стадион «Атлетика» «Сан-Мамес» вмещает 53 тыс. зрителей. В Москве испанцев поддерживало около 300 человек.