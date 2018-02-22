Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
Вера в реанимации: история мамы
5 ошибок, из-за которых затягивается ремонт
Отрубленные головы и малыши-драконы: в Милане прошел показ Gucci
Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Локомотив М
Ницца
Футбол. Еврокубки
21:00
Атлетико
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
АЕК
Футбол. Еврокубки
21:00
Зенит
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
РБ Лейпциг
Наполи
Футбол. Еврокубки
21:00
Вильярреал
Лион
Футбол. Еврокубки
21:00
Виктория Пл
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Лацио
Стяуа
Футбол. Еврокубки
21:00
Спортинг
Астана
Футбол. Еврокубки
23:05
Аталанта
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:05
Атлетик
Спартак М
Футбол. Еврокубки
23:05
Зальцбург
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:05
Милан
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:05
Арсенал
Эстерсунд
Футбол. Еврокубки
23:05
Брага
Марсель
Все события
Концентрация мельдония в крови Крушельницкого удивила ОКР
Мельдоний спортсмену РФ подкинули спецслужбы-Созин
ОИ: Крушельницкий сказал, откуда взялся мельдоний в его крови
Заподозренный в допинге россиянин покинул ОИ-2018
Россиянка установила мировой рекорд на Олимпиаде
Как Россия громила Норвегию (видео)
Елена Захарова похвасталась роскошной шубой
Дженнифер Лоуренс в открытом платье спровоцировала споры в Сети
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 19—20 февраля
9«Барселона» повторила свой рекорд и другие события уик-энда
04:40 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сыграет с «Ниццей» за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. «Локомотив» сыграет в четверг с французской «Ниццей» в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Неделю назад в гостях подопечные Юрия Семина победили со счетом 3:2.

Источник: РИА "Новости"

Лидер чемпионата России на Лазурном берегу сумел отыграть два пропущенных в первом тайме мяча и даже победить, хет-трик оформил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш. В Москве команде Семина для выхода в 1/8 финала достаточно сыграть вничью, устроит «Локомотив» даже поражение со счетом 0:1 или 1:2, однако тренер настраивает своих футболистов только на победу.

«Локомотив» готовился к ответному матчу на своей базе в подмосковной Баковке. Семин рассказал, что условия очень тяжелые из-за сильного мороза. Наставник «Локомотива» не считает, что холод сыграет в пользу его команды, учитывая, что тренировки в Москве были не слишком качественные, а соперник на днях сыграл неплохой матч чемпионата Франции с «Нантом» (1:1) и находится в хорошей форме.

Французы готовы играть в мороз

К вечеру четверга в Москве ожидается до 20 градусов мороза. Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что организация не имеет фиксированной температуры, при которой нельзя проводить встречи. Однако там подчеркнули, если температура воздуха ниже 15 градусов, то матч проводится при согласии обеих сторон.

Читайте также
Мороз нам не на руку? Как российские клубы играли в Европе в минусовую погоду

«Для нас необычно много снега, но мы играем в феврале. Нам надо играть, несмотря ни на что, не думаю, что встреча будет перенесена», — сказал швейцарский наставник «Ниццы» Люсьен Фавр.

Болельщиков перед матчем угостят бесплатным горячим чаем. Поклонники «Локомотива» при этом за 100 рублей смогут приобрести теплые красно-зеленые пледы.

«Ницца» в чемпионате Франции занимает лишь девятое место, в воскресенье прервав серию из трех поражений подряд, сыграв на своем поле с идущим пятым «Нантом» со счетом 1:1.

Семин отметил командную игру и Балотелли

«Локомотиву» следует опасаться лидера атак «Ниццы» Марио Балотелли, который забил два гола в домашнем матче, а всего на счету итальянца 20 голов в нынешнем сезоне. Семин отметил результативность этого футболиста, но добавил, что «Ницца» не зависит от одного Балотелли.

«У них есть командная игра со своими плюсами и минусами. Нам надо опасаться себя, мы можем выиграть и пройти дальше, если сыграем на 100 процентов своих возможностей», — отметил тренер.

«Локомотив» первый матч чемпионата России после зимнего перерыва проведет лишь 4 марта, когда примет московский «Спартак». Красно-белых и «Зенит» команда Семина опережает на восемь очков, играть же в премьер-лиге осталось 10 туров. Перед плей-офф Лиги Европы «Локомотив» дозаявил бразильца Ари и хорвата Ведрана Чорлуку, которые восстановились после тяжелых травм, причем Ари вышел в Ницце в основном составе, отыграв 70 минут. С возвращением Ари в запас угодил перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан.

Матч пройдет на столичной «РЖД-Арене», игра начнется в 19:00 мск. Главным арбитром назначен Павел Краловец из Чехии. В составе «Ниццы» дисквалифицирован сенегальский защитник Расин Коли, который был удален в первой игре команд.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ницца
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом
Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы
Удивит ли Пихлер еще раз? Чего ждать от эстафет
Сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады
СМИ: Крушельницкий будет дисквалифицирован на два года
Американские СМИ: Загитова — энерджайзер, а Медведева — гот
Российские хоккеисты тренируются без изменений в сочетаниях
Женская сборная США по хоккею завоевала золото Олимпиады
Трехкратный чемпион Пхенчхана не выступит в гонке на 50 км на ОИ
Новости
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Бортко предложил «подловатому» Серебрякову не работать в России Режиссер прокомментировал слова Алексея Серебрякова о том, что в России «национальной идеей являются сила, наглость и хамство»
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Шесть звезд, которые рожали в обычных роддомах Не обращая внимания на удивленные взгляды коллег по шоу-бизнесу, они едут рожать в государственные роддома
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь