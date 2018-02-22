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04:35 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Зенита» поборются с «Селтиком» за выход в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 22 февраля. Российский футбольный клуб «Зенит» в четверг на своем поле проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком».

Источник: РИА "Новости"

После поражения со счетом 0:1 в Шотландии 15 февраля «Зениту» нужно побеждать с разницей в два гола для выхода в следующую стадию. «Селтик» может позволить себе проиграть, забив на один гол меньше. Если основное время завершится со счетом 1:0 в пользу «Зенита», командам предстоит провести дополнительные 30 минут, а если они завершатся без голов — серию пенальти.

«Зенит» в восьмой раз кряду дошел до плей-офф еврокубка и в пятый раз за этот период играет в 1/16 финала Лиги Европы, при этом лишь раз — в прошлом сезоне — петербуржцам не удалось пройти дальше. «Селтик» уже переписал историю, впервые выйдя в плей-офф турнира.

Накануне встречи букмекеры оценивают шансы «Зенита» примерно в три раза выше, чем у соперника.

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Проба нового газона на стадионе «Санкт-Петербург»

Несмотря на неудачный результат в первой игре, главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини считает, что шансы команд на выход в следующий раунд равны. Он подчеркнул, что главной проблемой в первой встрече стало долгое отсутствие игровой практики у своих подопечных — команда не проводила официальные матчи два месяца.

Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», который летом примет матчи чемпионата мира. В зимний перерыв на арене сменили газон. «Поле новое, отличное, с ним никаких проблем нет. На таком поле завтра будет совсем другая игра, и мы сможем добиться лучшего результата», — поделился впечатлениями защитник «Зенита» Игорь Смольников.

По его мнению, «Зениту» по силам отыграться и пройти в следующий раунд. Футболист отметил, что шотландская команда делает акцент на физической подготовке. «Но завтра совершенно точно будет другая [по сравнению с первым матчем] игра», — считает Смольников.

Матч «Зенит» — «Селтик» начнется в 21:00 мск. Главный судья встречи — Матеу Лаос из Испании.

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