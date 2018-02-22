Футболисты «Зенита» поборются с «Селтиком» за выход в 1/8 финала Лиги Европы
ТАСС, 22 февраля. Российский футбольный клуб «Зенит» в четверг на своем поле проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком».
ТАСС, 22 февраля. Российский футбольный клуб «Зенит» в четверг на своем поле проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком».
После поражения со счетом 0:1 в Шотландии 15 февраля «Зениту» нужно побеждать с разницей в два гола для выхода в следующую стадию. «Селтик» может позволить себе проиграть, забив на один гол меньше. Если основное время завершится со счетом 1:0 в пользу «Зенита», командам предстоит провести дополнительные 30 минут, а если они завершатся без голов — серию пенальти.
«Зенит» в восьмой раз кряду дошел до
Накануне встречи букмекеры оценивают шансы «Зенита» примерно в три раза выше, чем у соперника.
Проба нового газона на стадионе «Санкт-Петербург»
Несмотря на неудачный результат в первой игре, главный тренер
Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», который летом примет матчи чемпионата мира. В зимний перерыв на арене сменили газон. «Поле новое, отличное, с ним никаких проблем нет. На таком поле завтра будет совсем другая игра, и мы сможем добиться лучшего результата», — поделился впечатлениями защитник «Зенита» Игорь Смольников.
По его мнению, «Зениту» по силам отыграться и пройти в следующий раунд. Футболист отметил, что шотландская команда делает акцент на физической подготовке. «Но завтра совершенно точно будет другая [по сравнению с первым матчем] игра», — считает Смольников.
Матч «Зенит» — «Селтик» начнется в 21:00 мск. Главный судья встречи — Матеу Лаос из Испании.