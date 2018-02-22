Де Хеа снова спас Моуринью
«Манчестер Юнайтед» чудом не проиграл в Севилье — англичан выручила блестящая игра испанского голкипера.
«Манчестер Юнайтед» чудом не проиграл в Севилье — англичан выручила блестящая игра испанского голкипера.
Винченцо Монтелла на предматчевой
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Ну, а весь «Манчестер Юнатед» играл так, будто команду целиком заперли на замок и связали по рукам и ногам — за 45 минут гости нанесли два несчастных удара, причем один из них на счету 21-летнего Мактоминэя. Центральный хавбек неожиданно выиграл конкуренцию у Погба, о чем накануне наперебой твердили все британские СМИ. Желтоватая The Sun пошла еще дальше: отрапортовала, что француз вместе с защитником Джоунсом впали в немилость к Жозе Моуринью
«Моуриньо был в гневе — каждый слышал, как он кричит на Погба и Джоунса, — утверждает неназванный источник газеты. — Жозе считал, что они должны были сыграть лучше, поэтому футболисты теперь под давлением».
По официальной версии клуба, у этой пары на прошлой неделе возникли проблемы со здоровьем, что частично подтвердил и Моуринью. Но в таком случае, почему уже на 17-й минуте Погба вышел на замену? Эррера на ровном месте дернул мышцу, и португальцу срочно требовалось делать перестановки, а в запасе из центральных хавбеков находился только француз. Но он же травмирован! Или он способен сыграть 73 минуты, но не 90? Непонятно…
Слухи об опале похожи на правду: Погба и правда в этом сезоне проводит один качественный матч из трех и уж точно не оправдывает вложенные в себя сто миллионов евро. И в Севилье внешне его игра ничем не отличалась от действий юного Мактоминэя. Как и от действий других полевых футболистов.
«МЮ» был однотонно сер. От унылости в первом тайме английские болельщики затянули главную футбольную песню последних двух лет: «Will Grigg’s on fire». Повод — недавний вылет ненавистного «Манчестер Сити» из Кубка Англии от ноги этого самого Уилла Григга из «Уигана».
«Севилья» же мерцала разными красками, и чем ближе был перерыв, тем насыщеннее становилась палитра. Только один человек противился всем художествам андалусийцев — де Хеа. Голкипер «МЮ» выдал очередной матч жизни с россыпью спасений, прыжков, вытягиваний в струнку и выбросов рук. Фанатам гостей на трибунах нужно было срочно переделывать слова той песни — «on fire» находился де Хеа.
Перечислять многочисленные подвиги испанского вратаря не имеет смысла. И без нарезки лучших моментов вы можете догадаться, что де Хеа творил магию. Интересно, что бы делал сейчас «МЮ», если бы два с половиной года назад сломанный факс не сорвал обмен испанца на Наваса из «Реала»?
Во втором тайме чудес стало меньше, потому что «Севилья» настолько испугалась де Хеа, что стала сама губить моменты. В конце концов, андалусийцы сами себя закопали и даже пропустили — к счастью для хозяев, судьи заметили игру рукой у Лукаку и отменили его гол. Это было бы слишком. «МЮ» не заслуживал даже ничьей, но Моуринью опять спас голкипер, а значит португалец должен быть доволен.
|Севилья
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Манчестер Юнайтед
|Винченцо Монтелла
|Жозе Моуринью
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|1
|12
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|22
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)