Де Хеа снова спас Моуринью

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Винченцо Монтелла на предматчевой пресс-конференции позабавил и испугал публику. «Как обезвредить Алексиса Санчеса? Возможно, мы должны запереть его на замок или связать, — шутил главный тренер “Севильи”. — Он — реальная угроза. Может быть, нам нужно убить его, сбить с ног или что-то такое».

Убивать Санчеса нельзя. Он только-только вернулся из ссылки в Лигу Европы с «Арсеналом» и в среду впервые за год вдохнул забытый воздух Лиги чемпионов. Но в первом тайме все выглядело так, будто Санчес действительно намеревались укокошить: до перерыва на нем сфолили целых четыре раза — чаще, чем на ком-либо другом.

Ну, а весь «Манчестер Юнатед» играл так, будто команду целиком заперли на замок и связали по рукам и ногам — за 45 минут гости нанесли два несчастных удара, причем один из них на счету 21-летнего Мактоминэя. Центральный хавбек неожиданно выиграл конкуренцию у Погба, о чем накануне наперебой твердили все британские СМИ. Желтоватая The Sun пошла еще дальше: отрапортовала, что француз вместе с защитником Джоунсом впали в немилость к Жозе Моуринью из-за провального матча с «Ньюкаслом».

«Моуриньо был в гневе — каждый слышал, как он кричит на Погба и Джоунса, — утверждает неназванный источник газеты. — Жозе считал, что они должны были сыграть лучше, поэтому футболисты теперь под давлением».

По официальной версии клуба, у этой пары на прошлой неделе возникли проблемы со здоровьем, что частично подтвердил и Моуринью. Но в таком случае, почему уже на 17-й минуте Погба вышел на замену? Эррера на ровном месте дернул мышцу, и португальцу срочно требовалось делать перестановки, а в запасе из центральных хавбеков находился только француз. Но он же травмирован! Или он способен сыграть 73 минуты, но не 90? Непонятно…

Слухи об опале похожи на правду: Погба и правда в этом сезоне проводит один качественный матч из трех и уж точно не оправдывает вложенные в себя сто миллионов евро. И в Севилье внешне его игра ничем не отличалась от действий юного Мактоминэя. Как и от действий других полевых футболистов.

«МЮ» был однотонно сер. От унылости в первом тайме английские болельщики затянули главную футбольную песню последних двух лет: «Will Grigg’s on fire». Повод — недавний вылет ненавистного «Манчестер Сити» из Кубка Англии от ноги этого самого Уилла Григга из «Уигана».

«Севилья» же мерцала разными красками, и чем ближе был перерыв, тем насыщеннее становилась палитра. Только один человек противился всем художествам андалусийцев — де Хеа. Голкипер «МЮ» выдал очередной матч жизни с россыпью спасений, прыжков, вытягиваний в струнку и выбросов рук. Фанатам гостей на трибунах нужно было срочно переделывать слова той песни — «on fire» находился де Хеа.

Перечислять многочисленные подвиги испанского вратаря не имеет смысла. И без нарезки лучших моментов вы можете догадаться, что де Хеа творил магию. Интересно, что бы делал сейчас «МЮ», если бы два с половиной года назад сломанный факс не сорвал обмен испанца на Наваса из «Реала»?