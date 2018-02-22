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01:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Де Хеа снова спас Моуринью

«Манчестер Юнайтед» чудом не проиграл в Севилье — англичан выручила блестящая игра испанского голкипера.

Источник: Reuters

Винченцо Монтелла на предматчевой пресс-конференции позабавил и испугал публику. «Как обезвредить Алексиса Санчеса? Возможно, мы должны запереть его на замок или связать, — шутил главный тренер “Севильи”. — Он — реальная угроза. Может быть, нам нужно убить его, сбить с ног или что-то такое».

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Убивать Санчеса нельзя. Он только-только вернулся из ссылки в Лигу Европы с «Арсеналом» и в среду впервые за год вдохнул забытый воздух Лиги чемпионов. Но в первом тайме все выглядело так, будто Санчес действительно намеревались укокошить: до перерыва на нем сфолили целых четыре раза — чаще, чем на ком-либо другом.

Ну, а весь «Манчестер Юнатед» играл так, будто команду целиком заперли на замок и связали по рукам и ногам — за 45 минут гости нанесли два несчастных удара, причем один из них на счету 21-летнего Мактоминэя. Центральный хавбек неожиданно выиграл конкуренцию у Погба, о чем накануне наперебой твердили все британские СМИ. Желтоватая The Sun пошла еще дальше: отрапортовала, что француз вместе с защитником Джоунсом впали в немилость к Жозе Моуринью из-за провального матча с «Ньюкаслом».

«Моуриньо был в гневе — каждый слышал, как он кричит на Погба и Джоунса, — утверждает неназванный источник газеты. — Жозе считал, что они должны были сыграть лучше, поэтому футболисты теперь под давлением».

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По официальной версии клуба, у этой пары на прошлой неделе возникли проблемы со здоровьем, что частично подтвердил и Моуринью. Но в таком случае, почему уже на 17-й минуте Погба вышел на замену? Эррера на ровном месте дернул мышцу, и португальцу срочно требовалось делать перестановки, а в запасе из центральных хавбеков находился только француз. Но он же травмирован! Или он способен сыграть 73 минуты, но не 90? Непонятно…

Слухи об опале похожи на правду: Погба и правда в этом сезоне проводит один качественный матч из трех и уж точно не оправдывает вложенные в себя сто миллионов евро. И в Севилье внешне его игра ничем не отличалась от действий юного Мактоминэя. Как и от действий других полевых футболистов.

«МЮ» был однотонно сер. От унылости в первом тайме английские болельщики затянули главную футбольную песню последних двух лет: «Will Grigg’s on fire». Повод — недавний вылет ненавистного «Манчестер Сити» из Кубка Англии от ноги этого самого Уилла Григга из «Уигана».

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«Севилья» же мерцала разными красками, и чем ближе был перерыв, тем насыщеннее становилась палитра. Только один человек противился всем художествам андалусийцев — де Хеа. Голкипер «МЮ» выдал очередной матч жизни с россыпью спасений, прыжков, вытягиваний в струнку и выбросов рук. Фанатам гостей на трибунах нужно было срочно переделывать слова той песни — «on fire» находился де Хеа.

Перечислять многочисленные подвиги испанского вратаря не имеет смысла. И без нарезки лучших моментов вы можете догадаться, что де Хеа творил магию. Интересно, что бы делал сейчас «МЮ», если бы два с половиной года назад сломанный факс не сорвал обмен испанца на Наваса из «Реала»?

Во втором тайме чудес стало меньше, потому что «Севилья» настолько испугалась де Хеа, что стала сама губить моменты. В конце концов, андалусийцы сами себя закопали и даже пропустили — к счастью для хозяев, судьи заметили игру рукой у Лукаку и отменили его гол. Это было бы слишком. «МЮ» не заслуживал даже ничьей, но Моуринью опять спас голкипер, а значит португалец должен быть доволен.

Севилья 0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
21.02.2018, 22:45 Зрители: 39725 Плей-офф: 1/8 финала Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Жозе Моуринью
Составы
Серхио Рико 1
Гонсалес Хесус Навас 16
Серхио Эскудеро (к) 18
Клеман Лангле 5
Габриэль Меркадо 25
Пабло Сарабия 17
Карлос Хоакин Корреа 11
Франко Васкес 22
21′ Стивен Н`Зонзи 15
85′ Луис Муриэль 20
Сандро Рамирес 23
89′ Эвер Банега 10
Гвидо Писарро 14
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия (к)
18 Эшли Янг
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
9 Ромелу Лукаку
31 Неманья Матич
39 Скотт Мактоминэй
21 Андер Агуэра Эррера 17′
6 Поль Погба
7 Алексис Санчес 75′ 41′
19 Маркус Рэшфорд
8 Хуан Мануэль Мата 80′
11 Антони Марсьяль
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 1
12 Угловые 4
12 Фолы 22
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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