Нужна ли «Наполи» Лига Европы?

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ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 финала. Ответные матчи.

Сегодня помимо матчей с участием российских команд пройдет еще 12 игр:

«Атлетико» — «Копенгаген» (первый матч — 4:1), «Динамо» К — АЕК (1:1),

«Лейпциг» — «Наполи» (3:1), «Вильярреал» — «Лион» (1:3),

«Виктория» Пл — «Партизан» (1:1), «Лацио» — «Стяуа» (0:1),

«Спортинг» Л — «Астана» (3:1), «Аталанта» — «Боруссия» Д (2:3),

«Зальцбург» — «Реал Сосьедад» (2:2), «Милан» — «Лудогорец» (3:0),

«Арсенал» — «Эстерсунд» (3:0), «Брага» — «Марсель» (0:3).

МЕРТЕНС — КАК НАДЕЖДА.

Бесспорно, нам хочется больше инт­риг, однако 1/16 финала Лиги Европы за редким исключением не место для сюрпризов. «Милан», «Арсенал», «Марсель», «Спортинг» и «Атлетико» фактически забронировали себе места в следующем раунде, и в четверг этой великолепной пятерке нужно просто соблюсти формальности. Хочется приплюсовать сюда еще и «Лейпциг», сенсационно выигравший в Неаполе и укрепивший оборону отбывшим дисквалификацию Ильзанкером. Вряд ли «быки», оборудовав курилку для главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри, будут столь же гостеприимны на поле. Тем не менее с не выступавшим неделю назад Мертенсом итальянцы способны отыграться и после домашних 1:3. Но так ли интересна неаполитанцам Лига Европы? Судя по составу в первой игре, лидер серии А, одержавший в воскресенье рекордную в истории девятую победу подряд, может пожертвовать одним турниром, сосредоточив силы на борьбе за чемпионский титул.

ВЫПЛЫВУТ ЛИ «ПОДВОДНИКИ»?

В кого хочется верить в плане выполнения подвигов по расписанию, так это в «Вильярреал» и персонально Дениса Черышева. Если в ла лиге российский полузащитник в последнее время ограничивается выходами на замену, то в прошлый четверг в Лионе он попал в стартовый состав и сделал все для сох­ранения интриги. Важнейший гостевой гол «подводники» забили как раз с передачи Черышева, но в концовке пропустили третий мяч, и теперь им требуется домашняя сухая победа с перевесом в два гола.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОПРОСЫ

Если вы являетесь поклонником залихватского атакующего футбола — выбирайте трансляцию из Бергамо. Первый матч в исполнении «Боруссии» Д и «Аталанты» получился исключительно зрелищным, подарив зрителям пять голов, последний из которых блестяще начавший карьеру в Дортмунде Батшуайи забил в компенсированное время. Помогут ли теперь дисквалификация хавбека «шмелей» Вайгля и полные трибуны итальянцам, получающим колоссальное удовольствие от первой с прошлого века еврокубковой кампании?