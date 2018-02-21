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21 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Лучшие у ЦСКА — Натхо и Дзагоев

«СЭ» детально разобрал ответный матч 1/16 финала в Москве.

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,0. До перерыва гости ни разу не потревожили голкипера армейцев. Во втором тайме работы стало больше, но не намного. За 90 минут сербы только раз пробили в створ.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,5. Вплоть до 82-й минуты действовал безошибочно, но затем почему-то отпустил Пешича в центре штрафной — к счастью, серб не попал по мячу.

ИГНАШЕВИЧ — 6,0. Провел монолитную игру и на ура справился с вялым нападением «Црвены Звезды». Из центра обороны часто исполнял фирменные длинные передачи, вот только их точность была невысока.

ВАСИН — 5,5. На 26-й минуте был заменен из-за травмы. За половину тайма успел выиграть одно единоборство из трех и совершить один фол.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,5. С приема бразильцем мяча (по всей видимости, рукой) началась голевая атака ЦСКА. В целом, был не слишком заметен.

НАТХО — 6,5. Взял в охапку центр поля и не забывал развивать атаки. На восьмой минуте плотно пробил с дальней дистанции — удар заблокировал защитник. Перед перерывом выдал изумительную предголевую передачу на Кучаева.

ДЗАГОЕВ — 6,5. Классно вел игру, раздал несколько обостряющих передач. На 27-й минуте оказался в центре внимания в чужой штрафной, пытался обмануть оборону «марсельской рулеткой» и упал, но судья на это никак не отреагировал. В добавленное к первому тайму время забил: верно выбрал позицию на линии площади ворот и открыл счет. В середине второй половины был близок к дублю, но удар Алана головой ликвидировал голкипер.

ВИТИНЬЮ — 5,5. Гончаренко опустил бразильца вглубь, и из-за спин Вернблума с Мусой Витинью удавалось опасно атаковать. До перерыва постоянно оказывался с мячом, но слишком часто брал игру на себя — в частности, под конец первого тайма из невыгодной позиции ударил мимо. Бил чаще всех, но не всегда удары были оправданы. Зато один из навесов бразильца едва не закончился голом — Борьян не дал Дзагоеву оформить дубль.

КУЧАЕВ — 6,0. Как и в Белграде, рыл левую бровку, активно подключался к атакам. В первом тайме мог забить сам: мяч отскочил к нему после сутолоки у ворот «Звезды», но Кучаев промазал. Зато спустя десять минут ассистировал Дзагоеву.

ВЕРНБЛУМ — 5,5. На прошлой неделе полузащитник играл в центре обороны, а сейчас вернулся в нападение. В атаке действовал в подыгрыше, и не всегда принимал верное решение — к примеру, на восьмой минуте швед мог выбежать на оперативный просто по центру, но вместо этого отдал пас назад на Натхо. Зато в середине первого тайма отличным пасом нашел Мусу — к сожалению, в офсайд.

МУСА — 5,5. Нигериец в основном отвлекал оборону своими перманентными перемещениями, но по-настоящему на авансцену вышел только раз — на 70-й минуте Муса подкараулил неаккуратный пас Доналда назад, но ошибкой не воспользовался, мимо.

НАБАБКИН — 5,5. В середине первого тайма занял непривычное место в центре обороны, но со своими обязанностями справился.

МИЛАНОВ — 5,5. Помог армейцам выстоять в заключительную четверть часа.

Понтус ВЕРНБЛУМ (справа) был хорош в верховой борьбе | Источник: Спорт-Экспресс

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

БОРЬЯН — 6,0. В начале матча разгадал Мусу — перехватил его предсказуемый, хоть и опасный прострел. На 35-й минуте грубо ошибся на выходе — не поймал после тривиального навеса, из-за чего у сербских ворот разгорелся пожар. Зато во втором тайме с трудом сложился, чтобы отбить удар Дзагоева головой.

СТОЙКОВИЧ — 5,5. Только во втором тайме получил коридор на фланге и стал подключаться к атакам. С переменным успехом.

САВИЧ — 5,0. Центральные защитники «Звезды» слишком часто допускали позиционные ошибки и клевали на перемещения нападающих ЦСКА.

ЛЕ ТАЛЛЕК — 5,5. Вынес немало мячей и был неплох в верховых единоборствах. Но допускал те же ошибки, что и Савич.

РОДИЧ — 5,0. Хуже, чем в первом матче проявил себя. Забеги экс-зенитовца не таили никакой угрозы для хозяев.

ДОНАЛД — 4,5. Середину поля «Црвена Звезда» проиграла, и этот голландец не справился с напором ЦСКА. Во втором тайме еще и чуть не отдал голевую передачу на Мусу — неопрятный пас Доналда.

ЙОВИЧИЧ — 5,0. Непонятно чем занимался в эпизоде с голом ЦСКА. Бежавший в двух метрах от Йовичича Дзагоев остался без опеки, а сам серб просто смотрел футбол.

БЕН — 6,0. Правый фланг сербов работал более-менее исправно, африканец пользовался неопытностью Кучаева и находил дыры в зонах. На 90-й минуте чуть не спас матч для «Звезды» — не попал в дальний угол с линии штрафной.

КРСТИЧИЧ — 5,0. Центральному атакующему полузащитнику ЦСКА снова перекрыл кислород. Мяч до Крстичича почти не доходил, поэтому он никак себя не показал.

РАДОНЬИЧ — 5,0. Как и в первом матче, был совершенно не заметен. Хотя на 77-й минуте оформил первый удар сербов в створ — с дальней дистанции, слабо, неопасно.

ПЕШИЧ — 4,0. Первый тайм провалил. Мало того что центрфорвард ни разу не ударил по воротам, так еще и сорвал перспективную атаку «Звезды» на 40-й минуте, прервав прострел Бена на Радоньича. Во втором тайме выглядел не лучше, и за десять минут до конца упустил стопроцентный момент, промазав мимо мяча с несколько метров от ворот.

СРНИЧ — 6,0. Через пару минут после выхода на замену создал жирный голевой момент — навесил на Пешича, но тот отвратительно распорядился передачей.

РАЧИЧ — б/o.

АДЖИЧ — б/о.

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Црвена Звезда
21.02.2018, 20:00 Зрители: 18753 плей-офф: 1/16 финала Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Владан Милоевич
Голы
45+1′ Алан Дзагоев (К. Кучаев, Б. Натхо) 10
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
66′ Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
83′ Константин Кучаев 89
Алан Дзагоев 10
51′ Понтус Вернблум 3
Ахмед Муса 7
Бибрас Натхо 66
26′ Виктор Васин 5
Кирилл Набабкин 14
77′ Виктор Винисиус Витинью 11
Георгий Миланов 8
82 Милан Борян
30 Филип Стойкович 68′
23 Милан Родич
4 Дамьен Ле Таллек 49′
90 Вуядин Савич
31 Эль-Фарду Бен Набуан
7 Ненад Крстичич
45 Александр Пешич
49 Неманья Радоньич 88′
11 Лука Аджич
3 Бранко Йовичич 88′
6 Урош Рачич
20 Митчелл Дональд (к) 78′
55 Славолюб Срнич
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
21 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 1
8 Угловые 0
15 Фолы 13
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Боковой судья Рикарду Сантуш (Португалия)
Боковой судья Нуну Перейра (Португалия)
За воротами Фабиу Вериссиму (Португалия)
За воротами Луиш Мигел Бранку Годинью (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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