Лучшие у ЦСКА — Натхо и Дзагоев

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 6,0. До перерыва гости ни разу не потревожили голкипера армейцев. Во втором тайме работы стало больше, но не намного. За 90 минут сербы только раз пробили в створ.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,5. Вплоть до 82-й минуты действовал безошибочно, но затем почему-то отпустил Пешича в центре штрафной — к счастью, серб не попал по мячу.

ИГНАШЕВИЧ — 6,0. Провел монолитную игру и на ура справился с вялым нападением «Црвены Звезды». Из центра обороны часто исполнял фирменные длинные передачи, вот только их точность была невысока.

ВАСИН — 5,5. На 26-й минуте был заменен из-за травмы. За половину тайма успел выиграть одно единоборство из трех и совершить один фол.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,5. С приема бразильцем мяча (по всей видимости, рукой) началась голевая атака ЦСКА. В целом, был не слишком заметен.

НАТХО — 6,5. Взял в охапку центр поля и не забывал развивать атаки. На восьмой минуте плотно пробил с дальней дистанции — удар заблокировал защитник. Перед перерывом выдал изумительную предголевую передачу на Кучаева.

ДЗАГОЕВ — 6,5. Классно вел игру, раздал несколько обостряющих передач. На 27-й минуте оказался в центре внимания в чужой штрафной, пытался обмануть оборону «марсельской рулеткой» и упал, но судья на это никак не отреагировал. В добавленное к первому тайму время забил: верно выбрал позицию на линии площади ворот и открыл счет. В середине второй половины был близок к дублю, но удар Алана головой ликвидировал голкипер.

ВИТИНЬЮ — 5,5. Гончаренко опустил бразильца вглубь, и из-за спин Вернблума с Мусой Витинью удавалось опасно атаковать. До перерыва постоянно оказывался с мячом, но слишком часто брал игру на себя — в частности, под конец первого тайма из невыгодной позиции ударил мимо. Бил чаще всех, но не всегда удары были оправданы. Зато один из навесов бразильца едва не закончился голом — Борьян не дал Дзагоеву оформить дубль.

КУЧАЕВ — 6,0. Как и в Белграде, рыл левую бровку, активно подключался к атакам. В первом тайме мог забить сам: мяч отскочил к нему после сутолоки у ворот «Звезды», но Кучаев промазал. Зато спустя десять минут ассистировал Дзагоеву.

ВЕРНБЛУМ — 5,5. На прошлой неделе полузащитник играл в центре обороны, а сейчас вернулся в нападение. В атаке действовал в подыгрыше, и не всегда принимал верное решение — к примеру, на восьмой минуте швед мог выбежать на оперативный просто по центру, но вместо этого отдал пас назад на Натхо. Зато в середине первого тайма отличным пасом нашел Мусу — к сожалению, в офсайд.

МУСА — 5,5. Нигериец в основном отвлекал оборону своими перманентными перемещениями, но по-настоящему на авансцену вышел только раз — на 70-й минуте Муса подкараулил неаккуратный пас Доналда назад, но ошибкой не воспользовался, мимо.

НАБАБКИН — 5,5. В середине первого тайма занял непривычное место в центре обороны, но со своими обязанностями справился.

МИЛАНОВ — 5,5. Помог армейцам выстоять в заключительную четверть часа.

Понтус ВЕРНБЛУМ (справа) был хорош в верховой борьбе | Источник: Спорт-Экспресс

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

БОРЬЯН — 6,0. В начале матча разгадал Мусу — перехватил его предсказуемый, хоть и опасный прострел. На 35-й минуте грубо ошибся на выходе — не поймал после тривиального навеса, из-за чего у сербских ворот разгорелся пожар. Зато во втором тайме с трудом сложился, чтобы отбить удар Дзагоева головой.

СТОЙКОВИЧ — 5,5. Только во втором тайме получил коридор на фланге и стал подключаться к атакам. С переменным успехом.

САВИЧ — 5,0. Центральные защитники «Звезды» слишком часто допускали позиционные ошибки и клевали на перемещения нападающих ЦСКА.

ЛЕ ТАЛЛЕК — 5,5. Вынес немало мячей и был неплох в верховых единоборствах. Но допускал те же ошибки, что и Савич.

РОДИЧ — 5,0. Хуже, чем в первом матче проявил себя. Забеги экс-зенитовца не таили никакой угрозы для хозяев.

ДОНАЛД — 4,5. Середину поля «Црвена Звезда» проиграла, и этот голландец не справился с напором ЦСКА. Во втором тайме еще и чуть не отдал голевую передачу на Мусу — неопрятный пас Доналда.

ЙОВИЧИЧ — 5,0. Непонятно чем занимался в эпизоде с голом ЦСКА. Бежавший в двух метрах от Йовичича Дзагоев остался без опеки, а сам серб просто смотрел футбол.

БЕН — 6,0. Правый фланг сербов работал более-менее исправно, африканец пользовался неопытностью Кучаева и находил дыры в зонах. На 90-й минуте чуть не спас матч для «Звезды» — не попал в дальний угол с линии штрафной.

КРСТИЧИЧ — 5,0. Центральному атакующему полузащитнику ЦСКА снова перекрыл кислород. Мяч до Крстичича почти не доходил, поэтому он никак себя не показал.

РАДОНЬИЧ — 5,0. Как и в первом матче, был совершенно не заметен. Хотя на 77-й минуте оформил первый удар сербов в створ — с дальней дистанции, слабо, неопасно.

ПЕШИЧ — 4,0. Первый тайм провалил. Мало того что центрфорвард ни разу не ударил по воротам, так еще и сорвал перспективную атаку «Звезды» на 40-й минуте, прервав прострел Бена на Радоньича. Во втором тайме выглядел не лучше, и за десять минут до конца упустил стопроцентный момент, промазав мимо мяча с несколько метров от ворот.

СРНИЧ — 6,0. Через пару минут после выхода на замену создал жирный голевой момент — навесил на Пешича, но тот отвратительно распорядился передачей.

РАЧИЧ — б/o.