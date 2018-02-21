Тренер «Црвены Звезды»: ЦСКА имеет хорошие шансы успешно выступить в Лиге Европы

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Црвена Звезда» в матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:1 и по сумме двух встреч не смогла выйти в 1/8 финала турнира.

«У ЦСКА много хороших игроков, что ценно для каждого тренера. Мог бы выделить Сергея Игнашевича, Игоря Акинфеева. Но каждый матч может принести неожиданный поворот. В целом мне кажется, что у ЦСКА хорошие шансы в Лиге Европы», — сказал Милоевич.

«Для нас не было сюрпризом видеть Понтуса Вернблума в нападении. Когда увидели Игнашевича в заявке, то сразу поняли, что Вернблум поменяет позицию. Что касается погоды, мы к такому не привыкли, но во время игры приспособились к ней», — добавил тренер.

Текущий еврокубковый сезон стал для «Црвены Звезды» лучшим с 1991 года. Милоевич подчеркнул, что он остался доволен тем, как команда играла в Лиге Европы. «Всегда можно играть лучше, но очень хорошо, что мы вернулись в плей-офф. У нас много болельщиков, “Црвена Звезда” — это великая команда с традициями, у нас были проблемы, но это начало возвращения», — отметил тренер.