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21 февраля, источник: ТАСС

Тренер «Црвены Звезды»: ЦСКА имеет хорошие шансы успешно выступить в Лиге Европы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА после победы над сербским футбольным клубом «Црвена Звезда» имеет хорошие шансы на успех в Лиге Европы. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сербской команды Владан Милоевич.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Црвена Звезда» в матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:1 и по сумме двух встреч не смогла выйти в 1/8 финала турнира.

«У ЦСКА много хороших игроков, что ценно для каждого тренера. Мог бы выделить Сергея Игнашевича, Игоря Акинфеева. Но каждый матч может принести неожиданный поворот. В целом мне кажется, что у ЦСКА хорошие шансы в Лиге Европы», — сказал Милоевич.

«Для нас не было сюрпризом видеть Понтуса Вернблума в нападении. Когда увидели Игнашевича в заявке, то сразу поняли, что Вернблум поменяет позицию. Что касается погоды, мы к такому не привыкли, но во время игры приспособились к ней», — добавил тренер.

Текущий еврокубковый сезон стал для «Црвены Звезды» лучшим с 1991 года. Милоевич подчеркнул, что он остался доволен тем, как команда играла в Лиге Европы. «Всегда можно играть лучше, но очень хорошо, что мы вернулись в плей-офф. У нас много болельщиков, “Црвена Звезда” — это великая команда с традициями, у нас были проблемы, но это начало возвращения», — отметил тренер.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу.

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Црвена Звезда
21.02.2018, 20:00 Зрители: 18753 плей-офф: 1/16 финала Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Владан Милоевич
Голы
45+1′ Алан Дзагоев (К. Кучаев, Б. Натхо) 10
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
66′ Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
83′ Константин Кучаев 89
Алан Дзагоев 10
51′ Понтус Вернблум 3
Ахмед Муса 7
Бибрас Натхо 66
26′ Виктор Васин 5
Кирилл Набабкин 14
77′ Виктор Винисиус Витинью 11
Георгий Миланов 8
82 Милан Борян
30 Филип Стойкович 68′
23 Милан Родич
4 Дамьен Ле Таллек 49′
90 Вуядин Савич
31 Эль-Фарду Бен Набуан
7 Ненад Крстичич
45 Александр Пешич
49 Неманья Радоньич 88′
11 Лука Аджич
3 Бранко Йовичич 88′
6 Урош Рачич
20 Митчелл Дональд (к) 78′
55 Славолюб Срнич
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
21 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 1
8 Угловые 0
15 Фолы 13
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Боковой судья Рикарду Сантуш (Португалия)
Боковой судья Нуну Перейра (Португалия)
За воротами Фабиу Вериссиму (Португалия)
За воротами Луиш Мигел Бранку Годинью (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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