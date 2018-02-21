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21 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Один за всех: Дзагоев вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы

ЦСКА победил «Црвену Звезду» в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы (1:0) благодаря голу Алана Дзагоева. Этот результат вкупе с нулевой ничьей в Белграде обеспечил армейцам выход в следующую стадию турнира.

Источник: Спорт-Экспресс

ВЕРНБЛУМ В НАПАДЕНИИ, ВИТИНЬЮ — В ПОЛУЗАЩИТЕ

В Москву пришла весна, правда, пока только еврокубковая. Началась она с мороза на матче «Спартака» и «Атлетика» в прошлый четверг, а продолжилась стужей в минус 15 в день игры ЦСКА и «Црвены Звезды». На прогулку от метро до стадиона решились единицы, большинство людей брали штурмом теплые автобусы. По традиции российские клубы в самые холодные месяцы сезона предлагают болельщикам согревающие напитки и питание. Вот и ЦСКА бесплатно угощал зрителей кашей и чаем. И все это за полтора часа до стартового свистка. Понятно, что при такой температуре приехать заранее рискнули немногие. Но к началу собрался почти аншлаг, для ЦСКА явление довольно редкое.

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Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко почти в каждой встрече еврокубков, да и чемпионата России, умудряется удивлять составом. Точнее, расстановкой игроков, которых в его расположении по-прежнему немного. На сей раз белорусу пришлось выкручиваться из-за дисквалификации Александра Головина. Хотя главной загадкой вечера была позиция Понтуса Вернблума. До матча Гончаренко карты раскрывать не стал, и призвал всех прийти на стадион, чтобы увидеть, где же выступит швед.

И вот он, сюрприз — Вернблума снова перевели в нападение. А Витинью заменил в средней линии Головина. Первая игра ЦСКА с сербами показала, что у москвичей по-прежнему остаются проблемы в атаке. В столице Сербии не особо помог даже звездный возвращенец Муса, выглядевший хуже Витинью. А ведь бразилец, самый бьющий футболист в еврокубках (2,7 удара с дальней дистанции в среднем за матч) пока не в форме.

Правда, в начале ответной встречи Витинью смог ярко проявить себя. Он то появлялся на правом фланге и играл в пас с Фернандесом, то уходил на левый и помогал Кучаеву. А потом перемещался на позицию «десятки», откуда атаковал сам. В целом первом тайме ЦСКА был активнее, создав как минимум четыре хороших голевых момента. А вот «Црвена Звезда» раскатывала мяч в середине поля, затягивая время. И поплатилась за расслабленность. За несколько секунд до перерыва Дзагоев внес мяч в ворота с передачи Кучаева.

ПЕШИЧ ПРОСТИЛ АРМЕЙЦЕВ

В этом матче было немного тревожно за Вернблума. Дело в том, что португальский арбитр Жорже Соуза очень не любит, когда на него кричат и подвергают сомнению решения. В начале сезона судья заработал трехматчевую дисквалификацию во внутреннем первенстве за… оскорбление сербского игрока второй команды «Спортинга» Владимира Стойковича. 10-секундное видео, на котором Соуза обзывает вратаря, облетело весь интернет. А игрок и повода толком не давал. Впрочем, по первому тайму Соуза оставался почти незаметен.

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Во второй половине ЦСКА стал активнее прессинговать «Црвену Звезду», и мог забивать второй гол. Но Витинью, Вернблум и Кучаев раз за разом не попадали в створ. Еще парочку несложных ударов легко парировал вратарь Борьян. А вот в середине тайма Дзагоев чуть было не оформил дубль. Полузащитник оказался один в штрафной, откликнулся на подачу и пробил затылком — Борьян чудом спас свою команду.

Шло время, а ЦСКА продолжал упускать шансы увеличить счет. Муса будто вспомнил времена в «Лестере» и оставался незаметен. Витинью продолжал упорно безрезультатно лупить издали. Вернблум просто бился с соперником. Ближе к концовке армейцы стали подпускать «Црвену Звезду» к своей штрафной. Любая ошибка обороны могла стоить 1/8 финала. И ЦСКА ее совершил, пытаясь создать положение «вне игры». На счастье хозяев, нападающему Пешичу не хватило сантиметров, чтобы замкнуть передачу и отправить мяч в ворота. ЦСКА все-таки выстоял и вышел в следующую стадию Лиги Европы. Но атака красно-синих по-прежнему вызывает вопросы.

Юлия ЯКОВЛЕВА
с «ВЭБ Арены».

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Црвена Звезда
21.02.2018, 20:00 Зрители: 18753 плей-офф: 1/16 финала Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Владан Милоевич
Голы
45+1′ Алан Дзагоев (К. Кучаев, Б. Натхо) 10
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
66′ Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
83′ Константин Кучаев 89
Алан Дзагоев 10
51′ Понтус Вернблум 3
Ахмед Муса 7
Бибрас Натхо 66
26′ Виктор Васин 5
Кирилл Набабкин 14
77′ Виктор Винисиус Витинью 11
Георгий Миланов 8
82 Милан Борян
30 Филип Стойкович 68′
23 Милан Родич
4 Дамьен Ле Таллек 49′
90 Вуядин Савич
31 Эль-Фарду Бен Набуан
7 Ненад Крстичич
45 Александр Пешич
49 Неманья Радоньич 88′
11 Лука Аджич
3 Бранко Йовичич 88′
6 Урош Рачич
20 Митчелл Дональд (к) 78′
55 Славолюб Срнич
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
21 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 1
8 Угловые 0
15 Фолы 13
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Боковой судья Рикарду Сантуш (Португалия)
Боковой судья Нуну Перейра (Португалия)
За воротами Фабиу Вериссиму (Португалия)
За воротами Луиш Мигел Бранку Годинью (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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