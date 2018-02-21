Один за всех: Дзагоев вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы

Источник: Спорт-Экспресс

ВЕРНБЛУМ В НАПАДЕНИИ, ВИТИНЬЮ — В ПОЛУЗАЩИТЕ

В Москву пришла весна, правда, пока только еврокубковая. Началась она с мороза на матче «Спартака» и «Атлетика» в прошлый четверг, а продолжилась стужей в минус 15 в день игры ЦСКА и «Црвены Звезды». На прогулку от метро до стадиона решились единицы, большинство людей брали штурмом теплые автобусы. По традиции российские клубы в самые холодные месяцы сезона предлагают болельщикам согревающие напитки и питание. Вот и ЦСКА бесплатно угощал зрителей кашей и чаем. И все это за полтора часа до стартового свистка. Понятно, что при такой температуре приехать заранее рискнули немногие. Но к началу собрался почти аншлаг, для ЦСКА явление довольно редкое.

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Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко почти в каждой встрече еврокубков, да и чемпионата России, умудряется удивлять составом. Точнее, расстановкой игроков, которых в его расположении по-прежнему немного. На сей раз белорусу пришлось выкручиваться из-за дисквалификации Александра Головина. Хотя главной загадкой вечера была позиция Понтуса Вернблума. До матча Гончаренко карты раскрывать не стал, и призвал всех прийти на стадион, чтобы увидеть, где же выступит швед.

И вот он, сюрприз — Вернблума снова перевели в нападение. А Витинью заменил в средней линии Головина. Первая игра ЦСКА с сербами показала, что у москвичей по-прежнему остаются проблемы в атаке. В столице Сербии не особо помог даже звездный возвращенец Муса, выглядевший хуже Витинью. А ведь бразилец, самый бьющий футболист в еврокубках (2,7 удара с дальней дистанции в среднем за матч) пока не в форме.

Правда, в начале ответной встречи Витинью смог ярко проявить себя. Он то появлялся на правом фланге и играл в пас с Фернандесом, то уходил на левый и помогал Кучаеву. А потом перемещался на позицию «десятки», откуда атаковал сам. В целом первом тайме ЦСКА был активнее, создав как минимум четыре хороших голевых момента. А вот «Црвена Звезда» раскатывала мяч в середине поля, затягивая время. И поплатилась за расслабленность. За несколько секунд до перерыва Дзагоев внес мяч в ворота с передачи Кучаева.

ПЕШИЧ ПРОСТИЛ АРМЕЙЦЕВ

В этом матче было немного тревожно за Вернблума. Дело в том, что португальский арбитр Жорже Соуза очень не любит, когда на него кричат и подвергают сомнению решения. В начале сезона судья заработал трехматчевую дисквалификацию во внутреннем первенстве за… оскорбление сербского игрока второй команды «Спортинга» Владимира Стойковича. 10-секундное видео, на котором Соуза обзывает вратаря, облетело весь интернет. А игрок и повода толком не давал. Впрочем, по первому тайму Соуза оставался почти незаметен.

Во второй половине ЦСКА стал активнее прессинговать «Црвену Звезду», и мог забивать второй гол. Но Витинью, Вернблум и Кучаев раз за разом не попадали в створ. Еще парочку несложных ударов легко парировал вратарь Борьян. А вот в середине тайма Дзагоев чуть было не оформил дубль. Полузащитник оказался один в штрафной, откликнулся на подачу и пробил затылком — Борьян чудом спас свою команду.

Шло время, а ЦСКА продолжал упускать шансы увеличить счет. Муса будто вспомнил времена в «Лестере» и оставался незаметен. Витинью продолжал упорно безрезультатно лупить издали. Вернблум просто бился с соперником. Ближе к концовке армейцы стали подпускать «Црвену Звезду» к своей штрафной. Любая ошибка обороны могла стоить 1/8 финала. И ЦСКА ее совершил, пытаясь создать положение «вне игры». На счастье хозяев, нападающему Пешичу не хватило сантиметров, чтобы замкнуть передачу и отправить мяч в ворота. ЦСКА все-таки выстоял и вышел в следующую стадию Лиги Европы. Но атака красно-синих по-прежнему вызывает вопросы.