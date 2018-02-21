Виктор Гончаренко: Или Муса не попадает в командный такт, или проблемы с последним пасом

Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч в конце первого тайма провел Алан Дзагоев, гол стал единственным в двухматчевом противостоянии клубов.

— Игра была нервная, сложная, — сказал Гончаренко во флеш-интервью после матча. — На этой стадии нет простых соперников. «Црвена Звезда» хорошо сыграла в группе, прошла столько этапов.

Мы могли забить второй гол, успокоить игру, у нас было достаточно предпосылок. Но пока или Муса в командный такт не попадает, или с последним пасом мы не можем вывести кого-то на ударную позицию.

Сложные погодные условия, нет игрового ритма. Но мы просто рады, что прошли в следующий раунд.

— Васина заменили в первом тайме, что с ним случилось?

— Не знаю, по результатам медобследования можем что-то сказать.

— Как оцените игру Витинью в полузащите?

— Пока не устал, он хорошо действовал, в защите отрабатывал. Как только начал уставать, стал на фланги сваливаться, нам нужно было что-то предпринять, чтобы выровнять игру.

— Какие перспективы ЦСКА в Лиге Европы?