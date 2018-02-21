Виктор Гончаренко: Или Муса не попадает в командный такт, или проблемы с последним пасом
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил проблемы армейцев при игре в атаке в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (1:0).
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил проблемы армейцев при игре в атаке в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (1:0).
Единственный мяч в конце первого тайма провел Алан Дзагоев, гол стал единственным в двухматчевом противостоянии клубов.
— Игра была нервная, сложная, — сказал Гончаренко во
Мы могли забить второй гол, успокоить игру, у нас было достаточно предпосылок. Но пока или Муса в командный такт не попадает, или с последним пасом мы не можем вывести
Сложные погодные условия, нет игрового ритма. Но мы просто рады, что прошли в следующий раунд.
— Васина заменили в первом тайме, что с ним случилось?
— Не знаю, по результатам медобследования можем
— Как оцените игру Витинью в полузащите?
— Пока не устал, он хорошо действовал, в защите отрабатывал. Как только начал уставать, стал на фланги сваливаться, нам нужно было
— Какие перспективы ЦСКА в Лиге Европы?
— Дождемся жеребьевки, конечно, хочется пройти как можно дальше.
|ЦСКА
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1:0
Первый тайм: 1:0
|Црвена Звезда
|Виктор Гончаренко
|Владан Милоевич
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|21
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
|Боковой судья
|Рикарду Сантуш (Португалия)
|Боковой судья
|Нуну Перейра (Португалия)
|За воротами
|Фабиу Вериссиму (Португалия)
|За воротами
|Луиш Мигел Бранку Годинью (Португалия)