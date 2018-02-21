Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андреева перестала вести московское «Время» на «Первом»
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
В 2017 году заболеваемость корью в Европе выросла в четыре раза
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
Медведева рассказала, как относится к Загитовой
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.02
Севилья0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Еврокубки
21.02
Шахтер Д2
Рома1
Футбол. Зарубежный
21.02
Леганес1
Реал3
Футбол. Еврокубки
21.02
ЦСКА1
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
19:00
Локомотив М
Ницца
Футбол. Еврокубки
21:00
Атлетико
Копенгаген
Все события
Козловский, Ходченкова и Лядова на фестивале в Берлине
Джоли, Лоуренс и Боня на церемонии вручения премии BAFTA 2018
МВД придумало новый повод лишать водителей прав
ОСАГО для хулиганов может подорожать в три раза
Россиянка установила мировой рекорд на Олимпиаде
Как Россия громила Норвегию (видео)
Сечин прокомментировал слухи об отношениях с Сергеенко
«Блондинка в законе»: Ксения Собчак надела розовое платье (фото)
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Жилье в Москве может значительно подорожать
Что делают с «хрущевками» за рубежом
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 21 февраля
6Все золото Пхенчхана. 18 февраля
21 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: Или Муса не попадает в командный такт, или проблемы с последним пасом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил проблемы армейцев при игре в атаке в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (1:0).

Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч в конце первого тайма провел Алан Дзагоев, гол стал единственным в двухматчевом противостоянии клубов.

— Игра была нервная, сложная, — сказал Гончаренко во флеш-интервью после матча. — На этой стадии нет простых соперников. «Црвена Звезда» хорошо сыграла в группе, прошла столько этапов.

Мы могли забить второй гол, успокоить игру, у нас было достаточно предпосылок. Но пока или Муса в командный такт не попадает, или с последним пасом мы не можем вывести кого-то на ударную позицию.

Читайте также
Тренер «Црвены Звезды»: ЦСКА имеет хорошие шансы успешно выступить в Лиге Европы

Сложные погодные условия, нет игрового ритма. Но мы просто рады, что прошли в следующий раунд.

— Васина заменили в первом тайме, что с ним случилось?

— Не знаю, по результатам медобследования можем что-то сказать.

— Как оцените игру Витинью в полузащите?

— Пока не устал, он хорошо действовал, в защите отрабатывал. Как только начал уставать, стал на фланги сваливаться, нам нужно было что-то предпринять, чтобы выровнять игру.

— Какие перспективы ЦСКА в Лиге Европы?

— Дождемся жеребьевки, конечно, хочется пройти как можно дальше.

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Црвена Звезда
21.02.2018, 20:00 Зрители: 18753 плей-офф: 1/16 финала Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Владан Милоевич
Голы
45+1′ Алан Дзагоев (К. Кучаев, Б. Натхо) 10
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
66′ Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
83′ Константин Кучаев 89
Алан Дзагоев 10
51′ Понтус Вернблум 3
Ахмед Муса 7
Бибрас Натхо 66
26′ Виктор Васин 5
Кирилл Набабкин 14
77′ Виктор Винисиус Витинью 11
Георгий Миланов 8
82 Милан Борян
30 Филип Стойкович 68′
23 Милан Родич
4 Дамьен Ле Таллек 49′
90 Вуядин Савич
31 Эль-Фарду Бен Набуан
7 Ненад Крстичич
45 Александр Пешич
49 Неманья Радоньич 88′
11 Лука Аджич
3 Бранко Йовичич 88′
6 Урош Рачич
20 Митчелл Дональд (к) 78′
55 Славолюб Срнич
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
21 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 1
8 Угловые 0
15 Фолы 13
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Боковой судья Рикарду Сантуш (Португалия)
Боковой судья Нуну Перейра (Португалия)
За воротами Фабиу Вериссиму (Португалия)
За воротами Луиш Мигел Бранку Годинью (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Црвена Звезда
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Рекорды мира, пьедестал от лыжников и полуфинал «красной машины»
Один за всех: Дзагоев вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы
Крушельницкий отказался от слушания в CAS по делу о допинге
Погоня Дальмайер за четвертой медалью: за чем следить 22 февраля
NYT: Русские на трибунах – это проплаченные люди и олигархи
«Реал» одержал волевую победу в матче чемпионата Испании
Спорт-Экспресс
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом Выбывшая из пятого сезона популярного реалити-шоу и поскандалившая в соцсетях с предыдущим холостяком пообещала подписчикам «сенсационные открытия»
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне При прыжке голова 11-летнего мальчика проносится буквально в сантиметре от бортика бассейна
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь