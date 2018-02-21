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21 февраля, источник: ТАСС

Футболисты ЦСКА обыграли «Црвену Звезду» и вышли в 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 1:0 обыграл сербскую «Црвену Звезду» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы по футболу. Ответный матч 1/16 финала турнира состоялся в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол забил Алан Дзагоев (45-я минута).

На 25-й минуте защитник ЦСКА Виктор Васин был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Первая встреча, которая прошла в Белграде, завершилась со счетом 0:0. Таким образом, армейцы по сумме двух матчей вышли в следующую стадию.

Последний раз ЦСКА играл в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне-2010/11. Тогда московская команда победила греческий ПАОК (1:0 в гостях, 1:1 дома), но затем проиграла португальскому «Порту» (0:1, 1:2).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля, первые матчи состоятся 8 марта, ответные — 15 марта.

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Црвена Звезда
21.02.2018, 20:00 Зрители: 18753 плей-офф: 1/16 финала Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Владан Милоевич
Голы
45+1′ Алан Дзагоев (К. Кучаев, Б. Натхо) 10
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
66′ Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
83′ Константин Кучаев 89
Алан Дзагоев 10
51′ Понтус Вернблум 3
Ахмед Муса 7
Бибрас Натхо 66
26′ Виктор Васин 5
Кирилл Набабкин 14
77′ Виктор Винисиус Витинью 11
Георгий Миланов 8
82 Милан Борян
30 Филип Стойкович 68′
23 Милан Родич
4 Дамьен Ле Таллек 49′
90 Вуядин Савич
31 Эль-Фарду Бен Набуан
7 Ненад Крстичич
45 Александр Пешич
49 Неманья Радоньич 88′
11 Лука Аджич
3 Бранко Йовичич 88′
6 Урош Рачич
20 Митчелл Дональд (к) 78′
55 Славолюб Срнич
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
21 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 1
8 Угловые 0
15 Фолы 13
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Боковой судья Рикарду Сантуш (Португалия)
Боковой судья Нуну Перейра (Португалия)
За воротами Фабиу Вериссиму (Португалия)
За воротами Луиш Мигел Бранку Годинью (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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