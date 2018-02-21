Футболисты ЦСКА обыграли «Црвену Звезду» и вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Единственный гол забил Алан Дзагоев (45-я минута).
На 25-й минуте защитник ЦСКА Виктор Васин был вынужден покинуть поле из-за повреждения.
Первая встреча, которая прошла в Белграде, завершилась со счетом 0:0. Таким образом, армейцы по сумме двух матчей вышли в следующую стадию.
Последний раз ЦСКА играл в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне-2010/11. Тогда московская команда победила греческий ПАОК (1:0 в гостях, 1:1 дома), но затем проиграла португальскому «Порту» (0:1, 1:2).
Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля, первые матчи состоятся 8 марта, ответные — 15 марта.