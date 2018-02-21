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21 февраля, источник: ТАСС

Зобнин: Футболисты «Спартака» уже забыли первый матч 1/16 финала ЛЕ против «Атлетика»

БИЛЬБАО /Испания/, 21 февраля. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба «Спартака» уже забыли первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» и настраиваются на победу в ответной встрече. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ответный матч пройдет в четверг в Бильбао. Первая встреча завершилась победой «Атлетика» в Москве со счетом 3:1.

«Пережили поражение мы нормально, разобрали игру, которую сейчас уже забыли, все мысли только о завтрашнем матче. У нас есть 90 минут, чтобы исправить то, что мы сделали в первой встрече. Шансы есть всегда, мы будем играть в свой футбол. Возможно, болельщики будут двенадцатым игроком для хозяев, но мы будем играть на победу», — сказал Зобнин.

«Десяти минут на поле стадиона достаточно, чтобы понять, какого качества поле, мы прилетели сюда заранее и хорошо адаптировались к условиям», — отметил полузащитник.

Матч «Атлетик» — «Спартак» начнется в 23:05 мск.

Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:3
Атлетик
15.02.2018, 21:00 Зрители: 43145 плей-офф: 1/16 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Хосе Анхель Сиганда
Голы
60′ де Соуза Луиз Адриану (Д. Глушаков, А. Ещенко) 12
20 Ариц Адурис (Э. Рауль Гарсия) 22′
20 Ариц Адурис 39′
17 Микель Рико 45+1′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
37′ Илья Кутепов 29
55′ Роман Зобнин 47
Квинси Промес 10
67′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
58′ Лоренсо Мельгарехо 25
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
75′ Денис Глушаков (к) 8
Софьян Ханни 30
13 Яго Эррерин
18 Оскар Де Маркос
15 Иньиго Лекуэ
5 Йерай Альварес
16 Хавьер Эчейта 56′
22 Эскудеро Рауль Гарсия 15′
20 Ариц Адурис
8 Андер Итурраспе
17 Микель Рико
14 Маркель Сусаэта (к) 68′
6 Микель Сан-Хосе
11 Иньяки Уильямс 83′
19 Сабин Мерино
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
20 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 2
13 Фолы 12
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Хакетт (Франция)
За воротами Николя Ренвий (Франция)
За воротами Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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