Зобнин: Футболисты «Спартака» уже забыли первый матч 1/16 финала ЛЕ против «Атлетика»

Ответный матч пройдет в четверг в Бильбао. Первая встреча завершилась победой «Атлетика» в Москве со счетом 3:1.
«Пережили поражение мы нормально, разобрали игру, которую сейчас уже забыли, все мысли только о завтрашнем матче. У нас есть 90 минут, чтобы исправить то, что мы сделали в первой встрече. Шансы есть всегда, мы будем играть в свой футбол. Возможно, болельщики будут двенадцатым игроком для хозяев, но мы будем играть на победу», — сказал Зобнин.
«Десяти минут на поле стадиона достаточно, чтобы понять, какого качества поле, мы прилетели сюда заранее и хорошо адаптировались к условиям», — отметил полузащитник.
Матч «Атлетик» — «Спартак» начнется в 23:05 мск.