Зобнин: Футболисты «Спартака» уже забыли первый матч 1/16 финала ЛЕ против «Атлетика»

«Пережили поражение мы нормально, разобрали игру, которую сейчас уже забыли, все мысли только о завтрашнем матче. У нас есть 90 минут, чтобы исправить то, что мы сделали в первой встрече. Шансы есть всегда, мы будем играть в свой футбол. Возможно, болельщики будут двенадцатым игроком для хозяев, но мы будем играть на победу», — сказал Зобнин.