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21 февраля, источник: ТАСС

Каррера: «Спартак» в матче с «Атлетиком» будет рисковать ради крупной победы

БИЛЬБАО /Испания/, 21 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Спартака» вынуждены будут рисковать в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика», чтобы забить как минимум три мяча. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Массимо Каррера.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет в четверг в Бильбао. Первый матч завершился победой «Атлетика» со счетом 3:1.

«Безусловно “Атлетик” — фаворит этого матча, но мы не приехали сюда ради прогулки, мы постараемся перевернуть результат в этой игре. Мы сделаем все, чтобы доказать случайность наших ошибок в первом матче. Нам надо забить минимум три гола и также не пропустить, и мы будем рисковать ради этого. Все футболисты выложатся на 130 процентов ради победы», — сказал Каррера.

«У нас есть шансы на победу, мы готовились и пересматривали нашу игру в Москве, чтобы не допускать таких же ошибок. К критике после первой игры отнеслись нормально, это часть футбола. Что касается ошибок в обороне, то в этом виноваты не только защитники, но и нападающие», — заявил тренер.

«Селихов не играл в первом матче, потому что я выбрал Реброва, не нужно писать о лишнем весе. Если бы я отталкивался от веса каждого игрока, то я не знаю, сколько бы игроков играли. Тренер не выбирает игроков из-за веса. Что касается выбора вратаря, я уже решил, кто сыграет в завтрашнем матче, но вам этого не скажу», — добавил Каррера.

Также тренер отметил, что потеря Арица Адуриса не скажется на игре «Атлетика». Ранее испанские СМИ сообщили, что форвард, забивший два мяча в первом матче, может пропустить предстоящую встречу. «Адуриц является хорошим игроком, но вместо него может сыграть другой. Игра будет 11 на 11, мы должны быть очень внимательны», — сказал Каррера.

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