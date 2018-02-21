Каррера: «Спартак» в матче с «Атлетиком» будет рисковать ради крупной победы

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет в четверг в Бильбао. Первый матч завершился победой «Атлетика» со счетом 3:1.

«Безусловно “Атлетик” — фаворит этого матча, но мы не приехали сюда ради прогулки, мы постараемся перевернуть результат в этой игре. Мы сделаем все, чтобы доказать случайность наших ошибок в первом матче. Нам надо забить минимум три гола и также не пропустить, и мы будем рисковать ради этого. Все футболисты выложатся на 130 процентов ради победы», — сказал Каррера.

«У нас есть шансы на победу, мы готовились и пересматривали нашу игру в Москве, чтобы не допускать таких же ошибок. К критике после первой игры отнеслись нормально, это часть футбола. Что касается ошибок в обороне, то в этом виноваты не только защитники, но и нападающие», — заявил тренер.

«Селихов не играл в первом матче, потому что я выбрал Реброва, не нужно писать о лишнем весе. Если бы я отталкивался от веса каждого игрока, то я не знаю, сколько бы игроков играли. Тренер не выбирает игроков из-за веса. Что касается выбора вратаря, я уже решил, кто сыграет в завтрашнем матче, но вам этого не скажу», — добавил Каррера.