Брендан Роджерс: Очень хочу увидеть новый стадион «Зенита»

Источник: Reuters

— У нас нет новостей. В целом состав игроков такой же, как неделю назад.

— Почему «Селтик» не стал проводить открытую тренировку в Петербурге?

— Ко всем матчам в еврокубках мы готовимся в Шотландии. Время непосредственно перед матчем предпочитаем тактическим моментам. Нам нравится Петербург, это прекрасный город, но еще раз скажу, что к еврокубковым играм предпочитаем готовиться дома.

— Манчини отметил у вас Нтчама и Брауна. Кого бы выделили у «Зенита»?

— Мы очень уважаем всю команду у «Зенита». У них очень креативная команда. Лично отмечу Ивановича. Я работал с ним в «Челси». У него блестящая карьера, он остается профессионалом. По индивидуальным качествам игроки атаки будут угрозой для нас, у них вообще много талантов в команде. Мы уважаем всех, но на поле нам надо показать свое настоящее лицо. Ждем отличный матч, поле будет хорошим. Я очень хочу увидеть новый стадион, ведь последний раз, когда я приезжал с «Ливерпулем», мы играли на другом.

— Рады, что крыша завтра будет закрыта?

— Я очень счастлив! Надеюсь, внутри будет теплее, чем на улице, — передает слова Роджерса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».