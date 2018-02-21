Брендан Роджерс: Очень хочу увидеть новый стадион «Зенита»
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».
— У нас нет новостей. В целом состав игроков такой же, как неделю назад.
— Почему «Селтик» не стал проводить открытую тренировку в Петербурге?
— Ко всем матчам в еврокубках мы готовимся в Шотландии. Время непосредственно перед матчем предпочитаем тактическим моментам. Нам нравится Петербург, это прекрасный город, но еще раз скажу, что к еврокубковым играм предпочитаем готовиться дома.
— Манчини отметил у вас Нтчама и Брауна. Кого бы выделили у «Зенита»?
— Мы очень уважаем всю команду у «Зенита». У них очень креативная команда. Лично отмечу Ивановича. Я работал с ним в «Челси». У него блестящая карьера, он остается профессионалом. По индивидуальным качествам игроки атаки будут угрозой для нас, у них вообще много талантов в команде. Мы уважаем всех, но на поле нам надо показать свое настоящее лицо. Ждем отличный матч, поле будет хорошим. Я очень хочу увидеть новый стадион, ведь последний раз, когда я приезжал с «Ливерпулем», мы играли на другом.
— Рады, что крыша завтра будет закрыта?
— Я очень счастлив! Надеюсь, внутри будет теплее, чем на улице, — передает слова Роджерса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Селтиком» пройдет 22 февраля в Петербурге. В первой встрече шотландцы одержали победу со счетом 1:0.
|Брендан Роджерс
|Роберто Манчини
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|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник (Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан (Словения)
|За воротами
|Матей Юг (Словения)
|За воротами
|Славко Винчич (Словения)