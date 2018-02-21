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21 февраля, источник: Советский спорт

Брендан Роджерс: Очень хочу увидеть новый стадион «Зенита»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

Источник: Reuters

— У нас нет новостей. В целом состав игроков такой же, как неделю назад.

— Почему «Селтик» не стал проводить открытую тренировку в Петербурге?

— Ко всем матчам в еврокубках мы готовимся в Шотландии. Время непосредственно перед матчем предпочитаем тактическим моментам. Нам нравится Петербург, это прекрасный город, но еще раз скажу, что к еврокубковым играм предпочитаем готовиться дома.

— Манчини отметил у вас Нтчама и Брауна. Кого бы выделили у «Зенита»?

— Мы очень уважаем всю команду у «Зенита». У них очень креативная команда. Лично отмечу Ивановича. Я работал с ним в «Челси». У него блестящая карьера, он остается профессионалом. По индивидуальным качествам игроки атаки будут угрозой для нас, у них вообще много талантов в команде. Мы уважаем всех, но на поле нам надо показать свое настоящее лицо. Ждем отличный матч, поле будет хорошим. Я очень хочу увидеть новый стадион, ведь последний раз, когда я приезжал с «Ливерпулем», мы играли на другом.

— Рады, что крыша завтра будет закрыта?

— Я очень счастлив! Надеюсь, внутри будет теплее, чем на улице, — передает слова Роджерса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Селтиком» пройдет 22 февраля в Петербурге. В первой встрече шотландцы одержали победу со счетом 1:0.

Селтик 1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
15.02.2018, 23:05 Зрители: 60000 плей-офф: 1/16 финала Celtic Park
Главные тренеры
Брендан Роджерс Роберто Манчини
Голы
78′ Каллум Макгрегор (Ч. Мусонда, Мус. Дембеле) 42
Составы
Дорус де Фрис 24
85′ Микаэль Лустиг 23
Киран Тирни 63
Йозо Шимунович 5
Кристоффер Айер 35
Джеймс Форрест 49
Каллум Макгрегор 42
83′ Скотт Браун (к) 8
57′ Оливье Нтшам 21
73′ 73′ Куасси Эбуэ 88
Чарли Мусонда 67
84′ 84′ Мусса Дембеле 10
Одсонн Эдуар 22
99 Андрей Лунев
23 Миха Мевля
19 Игорь Смольников 77′
4 Доменико Кришито (к) 64′
30 Эмануэль Маммана
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес 83′
9 Александр Кокорин
29 Антон Заболотный
14 Далер Кузяев 63′ 36′
8 Матиас Краневиттер 87′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 62′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 1
8 Угловые 3
17 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
За воротами Матей Юг (Словения)
За воротами Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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