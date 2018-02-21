«Спортинг» — «Астана»: со всеми вытекающими

Более того, — в этом году чемпион Казахстана и группу Лиги УЕФА прошел. А нам уже хочется и непосредственно в настоящей еврокубковой весне поучаствовать — не только в февральской ее части… Надежды, говаривал поэт, юношей питают. Строго говоря, «Астана» — клуб очень даже юный. И все еще у него впереди — громкие победы и оглушительные триумфы. Но хуже нет, считается, — ждать да догонять…
Однако, подождем. Куда деваться?! Дождемся начала лиссабонского противостояния — и посмотрим, как будет выглядеть в нем наш чемпион. Откровенно говоря, первое очное рандеву «Астаны» и «Спортинга» вопросов оставило немало и впечатление произвело очень неоднозначное. Как бы там ни было, до перерыва на «Астана Арене» мы видели казахстанскую команду, которой было по силам взять верх над португальской. Но с началом второй половины встречи все встало вдруг с ног на голову… Ну, или — наоборот. Смотря с какого ракурса оценивать. «Спортинг», конечно, более чем хорош. Мощен. Слажен. Тактически временами безупречен. Самоотвержен. Но разве стоило ожидать на такой далекой еврокубковой стадии встречи с каким-нибудь слабачком? Таковые в Лиге Европы отсеялись уж давным-давно. Здесь уже остались настоящие еврокубковые монстры — в положительном смысле, разумеется. И не может нас не радовать тот факт, что в столь элитную компанию впервые в истории отечественного и европейского футбола затесалась и казахстанская «Астана». Безусловно, чемпиону нашей страны четырех последних сезонов в Лиссабоне придется более чем непросто. Да, португальские Львы практически решили все вопросы по своему выходу в следующий раунд соревнования в столице Казахстана. Однако ожидать, что на глазах у собственных почитателей игроки «Спортинга» готовы будут дать слабину, слишком все же наивно. У Жоржи Жезуша, собственно, в принципе не забалуешь… Что отлично было видно по пустившему слезу после замены в Астане Фабиу Коэнтрау. В домашнем поединке наставник хозяев поля сможет использовать Жереми Матье и Баса Доста — а это два системообразующих игрока «Спортинга» в игре в обороне и в нападении, соответственно. Но выставит ли Жезуш после выездных 1:3 в Лиссабоне свой оптимальный состав?. Вопрос. Впрочем, как бы ни выглядел стартовый список Львов на матч с «Астаной», в любом случае, там будут фигурировать имена сплошь высококвалифицированных исполнителей — других в рядах португальского футбольного гранда днем с огнем не сыскать.
Однако что, собственно, терять «Астане»?! После проигрыша дома эту команду и так многие списали в продолжающемся еврокубковом сезоне со счетов. Так почему же не попытаться преподнести на Пиренеях невероятную, на первый взгляд, сенсацию? Ну, или хотя бы как можно громче хлопнуть дверью на прощание… На самом деле, учитывая, какие сложности приходится испытывать нашему чемпиону из-за пресловутого финансового fair play от УЕФА (зарубежные коллеги диву даются: «Как такое возможно?!») и привычной недальновидности местных высокопоставленных чинуш, то, чего добивается «Астана» в еврокубках, можно считать настоящим подвигом. Со всеми вытекающими. И ожидать, что игроки сильнейшей футбольной дружины Республики Казахстан решат вдруг смазать все впечатление от такого успешного для них еврокубкового сезона безвольным поведением в логове у Львов, очень не хочется… И, верится, — не приходится.