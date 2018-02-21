«Спортинг» — «Астана»: со всеми вытекающими

Однако, подождем. Куда деваться?! Дождемся начала лиссабонского противостояния — и посмотрим, как будет выглядеть в нем наш чемпион. Откровенно говоря, первое очное рандеву «Астаны» и «Спортинга» вопросов оставило немало и впечатление произвело очень неоднозначное. Как бы там ни было, до перерыва на «Астана Арене» мы видели казахстанскую команду, которой было по силам взять верх над португальской. Но с началом второй половины встречи все встало вдруг с ног на голову… Ну, или — наоборот. Смотря с какого ракурса оценивать. «Спортинг», конечно, более чем хорош. Мощен. Слажен. Тактически временами безупречен. Самоотвержен. Но разве стоило ожидать на такой далекой еврокубковой стадии встречи с каким-нибудь слабачком? Таковые в Лиге Европы отсеялись уж давным-давно. Здесь уже остались настоящие еврокубковые монстры — в положительном смысле, разумеется. И не может нас не радовать тот факт, что в столь элитную компанию впервые в истории отечественного и европейского футбола затесалась и казахстанская «Астана». Безусловно, чемпиону нашей страны четырех последних сезонов в Лиссабоне придется более чем непросто. Да, португальские Львы практически решили все вопросы по своему выходу в следующий раунд соревнования в столице Казахстана. Однако ожидать, что на глазах у собственных почитателей игроки «Спортинга» готовы будут дать слабину, слишком все же наивно. У Жоржи Жезуша, собственно, в принципе не забалуешь… Что отлично было видно по пустившему слезу после замены в Астане Фабиу Коэнтрау. В домашнем поединке наставник хозяев поля сможет использовать Жереми Матье и Баса Доста — а это два системообразующих игрока «Спортинга» в игре в обороне и в нападении, соответственно. Но выставит ли Жезуш после выездных 1:3 в Лиссабоне свой оптимальный состав?. Вопрос. Впрочем, как бы ни выглядел стартовый список Львов на матч с «Астаной», в любом случае, там будут фигурировать имена сплошь высококвалифицированных исполнителей — других в рядах португальского футбольного гранда днем с огнем не сыскать.