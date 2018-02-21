Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
В Петербурге детям, спасавшим самодельную горку, построили новую
5 ошибок, из-за которых затягивается ремонт
«Блондинка в законе»: Ксения Собчак надела розовое платье (фото)
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.02
Севилья0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Еврокубки
21.02
Шахтер Д2
Рома1
Футбол. Зарубежный
21.02
Леганес1
Реал3
Футбол. Еврокубки
21.02
ЦСКА1
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
19:00
Локомотив М
Ницца
Футбол. Еврокубки
21:00
Атлетико
Копенгаген
Все события
Козловский, Ходченкова и Лядова на фестивале в Берлине
Джоли, Лоуренс и Боня на церемонии вручения премии BAFTA 2018
BMW выбрала место, где построит завод в России
В Беларуси придумали биатлон на тракторах
Россиянка установила мировой рекорд на Олимпиаде
Как Россия громила Норвегию (видео)
Медведева рассказала, как относится к Загитовой
Поклонники сравнили Викторию Лопыреву с куклой
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
Жилье в Москве может значительно подорожать
Что делают с «хрущевками» за рубежом
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 21 февраля
6Все золото Пхенчхана. 18 февраля
21 февраля, источник: Р-Спорт

Игнашевич вышел в стартовом составе ЦСКА на ответный матч ЛЕ с «Црвеной Звездой»

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич включен в стартовый состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой», сообщается на странице московского футбольного клуба в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Виктор Васин, Василий Березуцкий, Игнашевич, Понтус Вернблум, Марио Фернандес, Константин Кучаев, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев, Витиньо, Ахмед Муса.

Как сообщается на сайте УЕФА, «Црвена Звезда» начнет игру в следующем составе: Милан Борян (вратарь), Бранко Йовичич, Дамьен Ле Таллек, Ненад Крстичич, Митчелл Доналд, Милан Родич, Филип Стойкович, Эль-Фарду Бен-Набуан, Александар Пешич, Неманья Радонич, Вуядин Савич.

Первый матч команд в Белграде завершился нулевой ничьей. Ответная встреча состоится в среду в Москве и начнется в 20:00 мск.

 Крушельницкий и пустота: кто подставил бронзового призера Олимпиады?
Война со спортом: американцы требуют выгнать российского хоккеиста с ОИ
Рекорды мира, пьедестал от лыжников и полуфинал «красной машины»
Один за всех: Дзагоев вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы
Крушельницкий отказался от слушания в CAS по делу о допинге
Погоня Дальмайер за четвертой медалью: за чем следить 22 февраля
NYT: Русские на трибунах – это проплаченные люди и олигархи
«Реал» одержал волевую победу в матче чемпионата Испании
Гончаренко отметил проблемы ЦСКА в матче против «Црвены Звезды»
Спорт-Экспресс
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом Выбывшая из пятого сезона популярного реалити-шоу и поскандалившая в соцсетях с предыдущим холостяком пообещала подписчикам «сенсационные открытия»
Недвижимость
Эксперт предсказал дефицит качественных офисов в Москве через год
Как выглядит реновация в других странах
В Дубае появятся виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати
В Париже опять утонула баржа Ле Корбюзье
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне При прыжке голова 11-летнего мальчика проносится буквально в сантиметре от бортика бассейна
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь