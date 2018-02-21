Игнашевич вышел в стартовом составе ЦСКА на ответный матч ЛЕ с «Црвеной Звездой»

Как сообщается на сайте УЕФА, «Црвена Звезда» начнет игру в следующем составе: Милан Борян (вратарь), Бранко Йовичич, Дамьен Ле Таллек, Ненад Крстичич, Митчелл Доналд, Милан Родич, Филип Стойкович, Эль-Фарду Бен-Набуан, Александар Пешич, Неманья Радонич, Вуядин Савич.

Первый матч команд в Белграде завершился нулевой ничьей. Ответная встреча состоится в среду в Москве и начнется в 20:00 мск.