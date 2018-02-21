Месси в матче с «Челси» показал худший показатель в сезоне по ударам по воротам

Источник: Reuters

По данным InStat, это худший показатель для игрока в этом сезоне, если учитывать встречи, которые аргентинец провёл без замен. В текущем сезоне чемпионата Испании на счету Месси 5,6 удара в среднем за 90 минут, в матчах группового этапа Лиги чемпионов — 5,7.

«Барселона» в матче против «Челси» нанесла всего 7 ударов по воротам (2 в створ). Это худший показатель для каталонцев после гостевой встречи с «ПСЖ» 14 февраля 2017 года. Тогда «Барселона» на той же стадии плей-офф Лиги чемпионов также нанесла всего 7 ударов (2 в створ), но проиграла со счетом 0:4.