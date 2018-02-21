Месси в матче с «Челси» показал худший показатель в сезоне по ударам по воротам
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче против «Челси» (1:1) нанёс всего один удар по воротам, который позволил сравнять счёт.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче против «Челси» (1:1) нанёс всего один удар по воротам, который позволил сравнять счёт.
По данным InStat, это худший показатель для игрока в этом сезоне, если учитывать встречи, которые аргентинец провёл без замен. В текущем сезоне чемпионата Испании на счету Месси 5,6 удара в среднем за 90 минут, в матчах группового этапа Лиги чемпионов — 5,7.
«Барселона» в матче против «Челси» нанесла всего 7 ударов по воротам (2 в створ). Это худший показатель для каталонцев после гостевой встречи с «ПСЖ» 14 февраля 2017 года. Тогда «Барселона» на той же стадии
Полузащитник «Челси» Виллиан в матче против «Барселоны» стал лидером по количеству обводок. Бразилец 12 раз пошел в обыгрыш, и 9 попыток стали успешными. Второе место по этому показателю у Месси — 11 обводок, но из них всего 4 успешных.
«Бавария» вышла на первое место в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по количеству ударов. Мюнхенцы в матче против «Бешикташа» 28 раз пробили по воротам соперника. Теперь их средний показатель составляет 18,6 удара за матч. На втором месте «Ливерпуль» (18,1), на третьем — «Реал» (17,9).