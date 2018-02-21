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09:22 (мск), источник: Sports.kz

Как судья матча «Спортинг» — «Астана» обслуживал четыре предыдущие игры с участием казахстанцев

Главным арбитром ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Спортинг» — «Астана» назначен 39-летний венгр Тамаш Богнар, которому уже не единожды приходилось судить игры с участием сборных и клубов Казахстана, сообщает Sports.kz.

Впервые судья свела Богнара с Казахстаном в октябре 2012-го, когда он работал на отборочном матче чемпионата мира-2014 сборных Казахстана и Австрии (0:0, четыре желтые карточки, три — у Казахстана).

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Затем он получил назначение на отборочный матч молодежных сборных Казахстана и Франции (1:5) в сентябре 2014-го — в этой игре обошлось без карточек. Далее Тамаш обслуживал два матча на клубном уровне: в третьем отборочном раунде Лиги Европы-2015/16 «Кайрат» — «Абердин» (2:1, без карточек) и недавнюю лигочемпионскую игру «Астана» — «Легия» (3:1) в третьем раунде квалификации этого сезона (четыре желтые карточки, все — у «Астаны»).

Помогать Богнару в матче «Спортинг» — «Астана» будут Болаш Бузаш и Теодорос Георгиу; дополнительные ассистенты — Адам Форкош, Петер Соймоши; резервный арбитр — Питер Кобор.

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