Мороз нам не на руку? Как российские клубы играли в Европе в минусовую погоду

Источник: Советский спорт

Столичным армейцам сегодня предстоит сразиться на своем поле с «Црвеной Звездой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. По прогнозам синоптиков, к началу матча температура может опуститься до психологической отметки: — 10 °C. Вспоминаем другие очень холодные матчи, сыгранные российскими клубами в еврокубках.

— 17 °C, Казань

18.02.2010. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Рубин» — «Хапоэль» (Израиль) — 3:0

Голы: Бухаров, 14 — 1:0, Бухаров, 23 — 2:0, Семак, 69 — 3:0.

Матч против израильтян поставил рекорд для российских клубов в еврокубках. Синоптики долго не могли определиться с прогнозом на этот день, и он расходился от первоначальных — 5 °C до — 28 °C. Погода сжалилась над игроками, и в результате термометр в день матча показывал «всего» — 17 °C, став одним из самых экстремальных, сыгранных в Лиге Европы на открытом стадионе.

Встреча собрала около 10 тыс человек, что составляет 35% от вместимости продуваемого всеми ветрами стадиона «Центральный». Собравшиеся на трибунах насладились крупной и уверенной победой своей команды. Не дав теплолюбивому сопернику привыкнуть к непривычному морозу, Александр Бухаров уже в первом тайме снял вопросы об исходе встречи, после чего довести матч до победы для казанцев было делом техники.

— 17 °C, Москва

17.02.2011. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Рубин» — «Твенте» (Голландия) — 0:2

Голы: Л. де Йонг, 77 — 0:1, Висгерхоф, 88 — 0:2.

По удивительному стечению обстоятельств практически ровно через год казанцы вновь сыграли при — 17 °C. Однако на сей раз это случилось уже в Москве, хотя голландцы не хотели играть и здесь и вообще согласились со скрипом. Погода была ужасная.

Матч получился историческим, хотя напрямую с повторением температурного антирекорда это не связано. Но где это видано, чтобы на еврокубковом матче за игрой вживую наблюдали 567 зрителей? Меньше в еврокубках болельщиков ходят, наверное, только на какой-нибудь «Гибралтар».

Только представьте себе, как эти 500 человек смотрелись в 84-тысячных «Лужниках»!

В ответном матче казанцы дали сопернику бой (2:2), но этого оказалось недостаточно для общего успеха.

— 15 °C, Москва

23.11.2000. Кубок УЕФА. 1/16 финала. Первый матч.

«Локомотив» — «Райо Вальекано» (Испания) — 0:0.

За день до исторической победы «Спартака» над лондонским «Арсеналом» железнодорожники на «Динамо» принимали неожиданно добравшийся до евровесны «Райо Вальекано». — 15 °C не отпугнули болельщиков, и на трибунах собралось около 10 тыс зрителей.

В Москве накануне матча резко похолодало, и лишь благодаря титаническим усилиям работников стадиона удалось спасти газон, который с учетом данных обстоятельств был в очень даже приличном состоянии. Однако подопечным Юрия Семина это не помогло — они владели преимуществом, создали несколько хороших возможностей, но так и не смогли открыть счет. А в ответной встрече испанцы оказались сильнее — 2:0.

— 14 °C, Москва

22.02.2011. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч.

ЦСКА — ПАОК (Греция) — 1:1

Голы: Муслимович, 67 — 0:1, Игнашевич, 80 — 1:1.

Еще один холодный матч. Грекам такие температурные условия не слишком привычны, но армейцы и сами оказались к этому не готовы. Собравшиеся на трибунах 10 тыс зрителей стали свидетелями довольно равной игры, завершившейся закономерной ничьей, которая вполне устроила москвичей, поскольку в Салониках им удалось добиться минимального перевеса.

Конечно, красно-синим пришлось немного понервничать, когда Златан Муслимович открыл счет, но в концовке они взяли свое — Сергей Игнашевич добил мяч в сетку после неудачно исполненного Вагнером пенальти.

— 12 °C, Москва

24.11.2004. Лига чемпионов. Групповой этап.

ЦСКА — «Порту» (Португалия) — 0:1

Гол: Маккарти, 28.

А вот в этой встрече, сыгранной на шесть с лишним лет раньше, Игнашевич стал антигероем. На сей раз он сам не реализовал пенальти. Произошло это на 35-й минуте уже при счете 0:1.

Этого очка армейцам и не хватило, чтобы опередить португальцев в турнирной таблице и выйти в плей-офф. Зато в следующем туре Сергей Семак оформил свой легендарный хет-трик в ворота «ПСЖ» на его поле (3:1), позволив красно-синим зацепиться за третье месте. Получается, что если бы Игнашевич пенальти тогда забил, не было бы у ЦСКА той исторической победы в Кубке УЕФА.

— 12 °C, Москва

15.02.2006. Кубок УЕФА. 1/16 финала. Первый матч.

«Локомотив» — «Севилья» (Испания) — 0:1

Гол: Хорди, 75.

Матч против «Севильи» стал дебютным для Славолюба Муслина на тренерском мостике железнодорожников. Испанцы за день до игры пытались перенести ее на нейтральное поле. Причиной их недовольства послужили даже не крепкие морозы, предсказуемые для февраля, а состояние газона, однако главный судья Беннет, посовещавшись с инспектором, в день матча вынесли вердикт — матчу быть.

И хотя севильцам такие погодные условия крайне не нравились, они сумели совладать с полем и соперником и выиграли на выезде с минимальным счетом. В ответной встрече хозяева были сильнее (2:0) и уверенно прошли в 1/8 финала.

— 10 °C, Москва

22.11.2000. Лига чемпионов. Второй групповой этап.

«Спартак» — «Арсенал» (Англия) — 4:1

Голы: Сильвиньо, 2 — 0:1, Маркао, 29 — 1:1, Маркао, 51 — 2:1, Титов, 77 — 3:1, Робсон, 82 — 4:1.