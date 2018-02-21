«Челси» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Источник: AFP 2018

У английской команды гол забил Виллиан (62-я минута), в составе испанского клуба отличился Лионель Месси (75). Голевую передачу Виллиану отдал Эден Азар, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов он принял непосредственное участие в шести забитых мячах своей команды (три гола + три передачи). До забитого гола Виллиан дважды попал в штангу ворот «Барселоны».

Месси впервые в карьере забил гол в ворота «Челси», ранее «Барселона» с аргентинцем в составе восемь раз играла с английской командой. Этот гол стал для Месси 22-м в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, аргентинец является лучшим бомбардиром данной стадии турнира.

В стартовом составе «Челси» не оказалось ни одного англичанина. Команда впервые сыграла в плей-офф Лиги чемпионов без англичан в основном составе.