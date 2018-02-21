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01:17 (мск), источник: ТАСС

«Челси» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 21 февраля. Английский «Челси» и испанская «Барселона» сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Источник: AFP 2018

У английской команды гол забил Виллиан (62-я минута), в составе испанского клуба отличился Лионель Месси (75). Голевую передачу Виллиану отдал Эден Азар, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов он принял непосредственное участие в шести забитых мячах своей команды (три гола + три передачи). До забитого гола Виллиан дважды попал в штангу ворот «Барселоны».

Месси впервые в карьере забил гол в ворота «Челси», ранее «Барселона» с аргентинцем в составе восемь раз играла с английской командой. Этот гол стал для Месси 22-м в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, аргентинец является лучшим бомбардиром данной стадии турнира.

В стартовом составе «Челси» не оказалось ни одного англичанина. Команда впервые сыграла в плей-офф Лиги чемпионов без англичан в основном составе.

Ответная встреча пройдет 14 марта в Барселоне.

Челси 1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
20.02.2018, 22:45 Зрители: 37741 Плей-офф: 1/8 финала Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Эрнесто Вальверде
Голы
62′ Виллиан (Э. Азар) 22
10 Лионель Месси (А. Иньеста) 75′
Составы
Тибо Куртуа 13
80′ Антонио Рюдигер 2
Андреас Кристенсен 27
Сесар Аспиликуэта (к) 28
Виктор Мозес 15
Маркос Алонсо 3
Н`Голо Канте 7
Эден Азар 10
Виллиан 22
84′ Сеск Фабрегас 4
Дэнни Дринкуотер 6
83′ Родригес Педро 11
86′ Альваро Мората 9
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити
4 Иван Ракитич 29′
5 Серхио Бускетс 90′
9 Луис Суарес 76′
10 Лионель Месси
8 Андрес Иньеста (к) 90′
21 Андре Гомеш
15 Паулинью 63′
22 Парреу Алейш Видаль
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 2
2 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
17 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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