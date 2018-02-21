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00:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как «Спартаку» пройти «Атлетик»? Советы Каррере

После домашнего поражения со счетом 1:3 красно-белым для прохода в следующий раунд нужно сотворить в Бильбао настоящее футбольное чудо. Непросто поверить в то, что это возможно, но надежда еще жива. Корреспондент «СЭ» делится мнением насчет того, что нужно сделать тренерскому штабу «Спартака» для повышения шансов на успех.

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СОВЕТ НОМЕР ОДИН. ВЫПУСТИТЬ СЕЛИХОВА

Артем Ребров, которому в первом матче доверился Массимо Каррера, двумя неудачными выходами из ворот и тремя пропущенными голами после трех ударов в створ неделю назад откровенно подвел команду. Да и главного тренера тоже. Даже если итальянец не читает газет и не смотрит телевизор, общественная критика из-за решения оставить Александра Селихова в запасе до него наверняка долетела. По некоторым данным, 23-летний голкипер остался в запасе из-за лишних 900 граммов веса и опоздания на завтрак.

У Карреры есть два пути. Первый — наплевать на мнения со стороны, проявить принципиальность и назло всем вновь поставить Реброва. Страшно представить, какое колоссальное давление болельщиков в таком случае будет ощущать Артем, и что может начаться, если матч ему опять не удастся. Второй путь — вернуть в ворота основного голкипера, тем самым чуть-чуть встряхнув команду и продемонстрировав незамедлительную реакцию на ошибки. При таком сценарии Реброву психологически тоже будет сложно, но в нынешней ситуации переживать надо за результат. Надеемся, сейчас у Селихова с весом все в порядке.

СОВЕТ НОМЕР ДВА. ДАТЬ ПЕРЕДЫШКУ КУТЕПОВУ

24-летнему центральному защитнику первая игра против «Атлетика» тоже не удалась: он оказался причастен ко всем трем пропущенным мячам. Безусловно, не один Илья Кутепов виноват в хаосе, творившемся в обороне красно-белых — ответственность за поражение лежит и на Сердаре Таски. Но немецкий футболист при всех своих огрехах был и остается ведущим защитником команды, одним из самых опытных и психологически устойчивых. Кутепов пока не таков — ошибки тянутся за ним шлейфом, переносясь на другие матчи.

Поэтому логично выпустить в паре с Таски Сальваторе Боккетти. Опытный итальянец в Бильбао будет как раз кстати — справляться с местной атакующей молодежью в лице 23-летнего Иньяки Уильямса и 20-летнего Иньиго Кордобы, потому что есть большая вероятность, что против москвичей из-за повреждения не сыграет герой первого матча 37-летний Ариц Адурис.

СОВЕТ НОМЕР ТРИ. НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ЗЕ ЛУИШЕМ

Еще одно спорное решение Карреры — отсутствие в стартовом составе на «Открытие Арене» Зе Луиша. Безусловно, в атакующей линии красно-белых есть огромный выбор, сейчас появился еще и новичок Софьян Ханни. Но Зе Луиш — это больше, чем просто форвард. Он выполняет огромный объем работы как в атаке, так и в обороне, с ним команда лучше цепляется за мяч, пропускает меньше контратак и выглядит мощнее при стандартах. Уже давно найдено решение, как совместить на поле Зе Луиша и Луиза Адриану — и оно прекрасно работало в конце первой части сезона.

Показательно, что нападающий из Кабо-Верде — один из тех, кого испанская пресса призывала опасаться в составе «Спартака». После первого матча в местных газетах в равной степени признавалось, что «Атлетик» не показал выдающейся игры, а лишь умело воспользовался ошибками соперника. Молодая оборона «львов» не раз могла дрогнуть в Москве и при большей настойчивости точно дрогнет в Бильбао — Унаи Нуньес привозит практически в каждом матче, Йерай Альварес еще не набрал оптимальную форму после тяжелой болезни, едва не перешедший летом в «Барселону» и оказавшийся зимой в «Атлетике» Иньиго Мартинес не может помочь команде в Лиге Европы, лучший защитник басков Эмерик Ляпорт теперь в Англии. Это не значит, что «Атлетик» больше некому защищать — это значит, что отыграть необходимое количество голов не только нужно, но и можно. В конце концов, в Бильбао побеждала даже луганская «Заря».

СОВЕТ НОМЕР ЧЕТЫРЕ. НЕ БЕЖАТЬ ВПЕРЕД СЛОМЯ ГОЛОВУ

«Спартаку» в четверг надо забить минимум три гола. Задача неимоверно тяжелая, а времени — всего 90 минут. Есть соблазн понестись к воротам соперника в первые же мгновения матча, ведь забитый мяч сразу же вселит уверенность. Но давайте вспомним, как складывались две последних еврокубковых встречи красно-белых. С «Ливерпулем» московская команда решила играть на встречных курсах — и получила семь голов. С «Атлетиком» тоже принялась давить, полезла на чужие ворота, а потом нарвалась на простенький ответный выпад, после чего расклеилась, пропустив еще два мяча. Понятно, что в Стране басков нужно атаковать, но делать это следует с холодной головой. И стоит отметить, что наиболее комфортно «Спартак» себя чувствует, когда играет на контратаках. Так что если «Атлетик» решит действовать первым номером, то красно-белым это может пойти только в плюс. На воротах баскской команды не висит амбарный замок — в пяти последних матчах чемпионата Испании она пропустила семь мячей.

Безвыходных ситуаций не бывает, но будем откровенны: шансы пройти в следующую стадию «Спартак» практически уничтожил 25-минутным катастрофическим отрезком в первом матче. Сейчас красно-белым нужно не просто идеально сыграть самим, но и верить, что «Атлетик» наделает ошибок и самоликвидируется.

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