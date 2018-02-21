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00:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью дождался возвращения Ибрагимовича и Погба

Анонсируем матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в среду в Севилье и Харькове.

Источник: AFP 2018

ЛАЗАРЕТ «КРАСНЫХ ДЬЯВОЛОВ»

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Игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» интересна как минимум потому, что в ней сойдутся два последних победителя Лиги Европы. «Севилья» еще с Унаи Эмери установила рекорд на века, выиграв три трофея подряд. А когда год назад команда из Андалусии наконец-то вышла из группы в чемпионской лиге, приз забрал «МЮ», за счет того успеха и получивший путевку в главный клубный турнир континента, несмотря на шестое место в премьер-лиге. Тогда Жозе Моуринью также пришлось преодолевать в плей-офф испанский барьер в виде «Сельты». Вот был бы сюжет, не уволь «Севилья» с поста главного тренера Эдуардо Бериссо, весной противостоявшего Особенному в полуфинале. Впрочем, с Винченцо Монтеллой испанская команда не стала скучнее.

Из-за травм хозяевам не помогут Корреа и Коршья, зато выздоровели три важнейших исполнителя — Банега, Кьер и Нолито. У «МЮ» список потерь еще недавно тянул на полноценный состав, и Моуринью сетовал на необходимость заявлять на субботний кубковый матч двух футболистов молодежной команды. Феллаини, Рохо, Блинд и Джоунс в Севилье не сыграют. Однако жизнь потихоньку налаживается: в субботу после трехмесячной паузы сыграл Байи, а во вторник работу с командой возобновили сразу пять игроков — Ибрагимович, Погба, Рэшфорд, Эррера и Валенсия.

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Фонсека: Костюм Зорро надевать больше не собирался, но всякое может случиться

«Римляне играют в агрессивный футбол, который предпочитает и “Шахтер”, поэтому мы знаем, как доставить им проблемы», — поделился ожиданиями от харьковского матча главный тренер «горняков» Паулу Фонсека. После декабрьской победы над «Манчестер Сити» португалец прославился на весь мир, выполнив обещание в случае выхода из группы прийти на пресс-конференцию в костюме Зорро. Теперь Фонсеке, оставившему за спиной «Наполи», нужно снова включать режим героя, потому что только в пятницу «горняки» провели первый официальный матч после двухмесячной паузы.

Хотя разгром «Черноморца» (5:0) вселил оптимизм, Бернард избежал рецидива травмы плеча и уже в понедельник вернулся к тренировкам, а натурализованный бразилец Марлос выдал фантастическую игру с голевым дублем и тремя результативными передачами. Но если этот футболист давно на слуху, то у «Ромы» обнаружился новый лидер в лице 20-летнего турка Дженгиза Юндера, записавшего на свой счет в последних турах серии А четыре мяча, три из которых оказались победными. Для сравнения, штатный бомбардир Джеко за это время отличился лишь раз, причем с передачи Дженгиза.

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