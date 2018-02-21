Моуринью дождался возвращения Ибрагимовича и Погба
Анонсируем матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в среду в Севилье и Харькове.
Анонсируем матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в среду в Севилье и Харькове.
ЛАЗАРЕТ «КРАСНЫХ ДЬЯВОЛОВ»
Игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» интересна как минимум потому, что в ней сойдутся два последних победителя Лиги Европы. «Севилья» еще с Унаи Эмери установила рекорд на века, выиграв три трофея подряд. А когда год назад команда из Андалусии
УКРАИНСКИЙ БРАЗИЛЕЦ ПРОТИВ РИМСКОГО ВУНДЕРКИНДА
«Римляне играют в агрессивный футбол, который предпочитает и “Шахтер”, поэтому мы знаем, как доставить им проблемы», — поделился ожиданиями от харьковского матча главный тренер «горняков» Паулу Фонсека. После декабрьской победы над «Манчестер Сити» португалец прославился на весь мир, выполнив обещание в случае выхода из группы прийти на
Хотя разгром «Черноморца» (5:0) вселил оптимизм, Бернард избежал рецидива травмы плеча и уже в понедельник вернулся к тренировкам, а натурализованный бразилец Марлос выдал фантастическую игру с голевым дублем и тремя результативными передачами. Но если этот футболист давно на слуху, то у «Ромы» обнаружился новый лидер в лице 20-летнего турка Дженгиза Юндера, записавшего на свой счет в последних турах серии А четыре мяча, три из которых оказались победными. Для сравнения, штатный бомбардир Джеко за это время отличился лишь раз, причем с передачи Дженгиза.