Моуринью дождался возвращения Ибрагимовича и Погба

Источник: AFP 2018

ЛАЗАРЕТ «КРАСНЫХ ДЬЯВОЛОВ»

Игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» интересна как минимум потому, что в ней сойдутся два последних победителя Лиги Европы. «Севилья» еще с Унаи Эмери установила рекорд на века, выиграв три трофея подряд. А когда год назад команда из Андалусии наконец-то вышла из группы в чемпионской лиге, приз забрал «МЮ», за счет того успеха и получивший путевку в главный клубный турнир континента, несмотря на шестое место в премьер-лиге. Тогда Жозе Моуринью также пришлось преодолевать в плей-офф испанский барьер в виде «Сельты». Вот был бы сюжет, не уволь «Севилья» с поста главного тренера Эдуардо Бериссо, весной противостоявшего Особенному в полуфинале. Впрочем, с Винченцо Монтеллой испанская команда не стала скучнее.

Из-за травм хозяевам не помогут Корреа и Коршья, зато выздоровели три важнейших исполнителя — Банега, Кьер и Нолито. У «МЮ» список потерь еще недавно тянул на полноценный состав, и Моуринью сетовал на необходимость заявлять на субботний кубковый матч двух футболистов молодежной команды. Феллаини, Рохо, Блинд и Джоунс в Севилье не сыграют. Однако жизнь потихоньку налаживается: в субботу после трехмесячной паузы сыграл Байи, а во вторник работу с командой возобновили сразу пять игроков — Ибрагимович, Погба, Рэшфорд, Эррера и Валенсия.

УКРАИНСКИЙ БРАЗИЛЕЦ ПРОТИВ РИМСКОГО ВУНДЕРКИНДА

«Римляне играют в агрессивный футбол, который предпочитает и “Шахтер”, поэтому мы знаем, как доставить им проблемы», — поделился ожиданиями от харьковского матча главный тренер «горняков» Паулу Фонсека. После декабрьской победы над «Манчестер Сити» португалец прославился на весь мир, выполнив обещание в случае выхода из группы прийти на пресс-конференцию в костюме Зорро. Теперь Фонсеке, оставившему за спиной «Наполи», нужно снова включать режим героя, потому что только в пятницу «горняки» провели первый официальный матч после двухмесячной паузы.