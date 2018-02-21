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00:36 (мск), источник: Известия

Милан Родич: В Москву едем только за победой

Сербский защитник «Црвены Звезды» — о противостоянии с ЦСКА в 1/16 Лиги Европы, шансах своей сборной на чемпионате мира в России и переходе Неманьи Максимовича в «Спартак».

Для сербской «Црвены Звезды» нынешний сезон уже сейчас можно назвать успешным. Под руководством Владана Милоевича белградская команда впервые за 25 лет вышла в плей-офф еврокубков. Теперь клуб имеет все шансы добиться еще больших высот. Для этого в ответном матче 1/16 Лиги Европы им нужно на выезде обыграть московский ЦСКА или хотя бы добиться результативной ничьей.

В преддверии решающей игры один из лидеров «Црвены» защитник Милан Родич дал эксклюзивное интервью «Известиям», во время которого заявил, что его клуб способен пройти более опытную армейскую команду. Также 25-летний футболист, ранее выступавший в составе петербургского «Зенита» и самарских «Крыльев Советов», поделился мнением о шансах сборной Сербии на чемпионате мира в России и оценил перспективы своего соотечественника Неманьи Максимовича, который зимой перешел в московский «Спартак».

— Какие впечатления от первого матча с ЦСКА? Насколько тяжелой получилась эта встреча?

— Была очень непростая, жесткая игра, еще и в крайне сложных погодных условиях. Но это нормально — русско-сербские матчи всегда очень принципиальны, все играют с максимальной самоотдачей.

— Ничья — приемлемый результат для «Црвены Звезды» перед выездной игрой?

— Мы обсуждали это после матча. 0:0 — хороший счет. Но в Москву мы едем только за победой.

— В Москве вашему клубу наверняка придется гораздо тяжелее…

— Мы это понимаем. ЦСКА — очень хорошая команда, тем более они будут играть дома, где всегда чувствуют себя еще более уверенно. У армейцев стабильный и сыгранный состав. Думаю, в Москве нам будет не легче, чем в Белграде. К тому же погода в России сейчас еще хуже. И всё же мы думаем, что способны пройти дальше.

— Перед первой игрой вы сказали, что ЦСКА на стадионе «Райко Митич» ждет «ад». Поддержка ваших болельщиков действительно сказалась на игре армейцев?

— Конечно, болельщики всегда помогают нам и психологически давят на соперников. Правда, если бы погода в тот день была получше, уверен, что на стадион пришло бы еще больше людей и атмосфера была бы еще более яркой.

— Болельщики «Црвены» дружат с фанатами московского «Спартака» — в ходе матча с ЦСКА ваши трибуны скандировали спартаковские кричалки. Вам как бывшему игроку «Зенита» не было сложно их воспринимать от собственных фанатов?

— Нет, конечно. В этом вообще нет никакой проблемы. Когда я на поле, я этого не слышу и не думаю об этом.

— А когда фанаты ЦСКА в начале второго тайма практически полностью задымили чашу стадиона пиротехникой?

— Нормально, у нас такое часто случается. Мы уже привыкли. Для Сербии это — в порядке вещей.

— Вы не так давно уехали из нашего чемпионата. Не скучаете по России?

— Я долго выступал в России и только недавно вернулся на родину. Конечно, тоскую по друзьям, которые остались в России, но дома все-таки лучше. Тем более что сейчас в «Црвене» собралась хорошая команда, мы стабильно играем, так что пока скучать не приходится.

— Скоро в России пройдет чемпионат мира. Как оцените свои шансы попасть на него в качестве игрока сборной Сербии?

— Всё зависит от меня самого, от того, как я буду играть. Если буду показывать хороший уровень — думаю, получу шанс попасть в состав национальной команды на чемпионат мира.

— Какие у вас прогнозы на выступление сборной Сербии на мундиале?

— У нас в группе есть очевидный фаворит — Бразилия. Но у нас есть хорошие шансы на победу в матчах с командами Швейцарии и Коста-Рики.

— А как оцените шансы российской сборной?

— Считаю, что у России подобралась хорошая команда. Также у вас, пожалуй, самая простая группа (Египет, Саудовская Аравия и Уругвай. — «Известия»). Поэтому Россия имеет шанс выйти в плей-офф турнира. И не стоит забывать, что для вашей национальной команды это будет домашний турнир — болельщики должны придать ей дополнительных сил и мотивации.

— Недавно в Россию переехал ваш соотечественник Неманья Максимович. Как думаете, какие у него перспективы заиграть в «Спартаке»?

— Я хорошо знаю Неманью, мы вместе играли в молодежной сборной Сербии. Он, безусловно, хороший игрок и точно поможет «Спартаку». Сейчас у них травмировался Георгий Джикия, и Максимович станет неплохой заменой для него.

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