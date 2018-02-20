Жозе Моуриньо: Первый матч с «Севильей» должен решить многое

«Севилья» — команда-победитель, которая выигрывает Кубки и Лигу Европы, а теперь наслаждается тем, где она сейчас. Для меня слова, что мы фавориты не значат ничего.

В прошлом году мне было трудно, как тренеру, мотивировать игроков выступать в Лиге Европы — турнире, в котором мы играть не хотели. Но мы прошли этот путь. Я всегда говорю, что мечта о Лиге чемпионов начинается в четвертьфинале, а не в 1/8 финала. Это длинный путь. Когда команда достигает четвертьфинала, можно подумать о чем-то. Мы начинаем понимать, что все возможно. Но сейчас мы сконцентрированы на сложном сопернике, на первом матче плей-офф. Он должен решить многое, — передает слова Моуриньо корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».