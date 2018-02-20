Жозе Моуриньо: Первый матч с «Севильей» должен решить многое
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от встреч с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от встреч с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
— Я не думаю, что возможно забить пять голов или шесть «Севилье». Монтелла — итальянец, он организовал команду, она очень компактно играет, хорошо защищается.
«Севилья» —
В прошлом году мне было трудно, как тренеру, мотивировать игроков выступать в Лиге Европы — турнире, в котором мы играть не хотели. Но мы прошли этот путь. Я всегда говорю, что мечта о Лиге чемпионов начинается в четвертьфинале, а не в 1/8 финала. Это длинный путь. Когда команда достигает четвертьфинала, можно подумать о
Напомним, первый матч между «Севильей» и «МЮ» состоится 21 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи в 22:45. Ответная игра пройдет 13 марта в Манчестере.
Английский клуб — действующий победитель Лиги Европы. Ранее этот турнир три года подряд выигрывала «Севилья».