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20 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Эусебио Ди Франческо: Избежать потери концентрации — одна из главных задач на матч с «Шахтером»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шахтера» отметил, что украинская команда хорошо держит мяч. Он также подчеркнул, что римляне сейчас находятся на подъеме.

Источник: AFP 2018

— Избежать потери концентрации — одна из главных задач на завтра, — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Франческо. — «Рома» будет и атаковать, и защищаться. «Шахтер» хорошо держит мяч. Моя команда сейчас на подъеме, надеюсь, что завтрашний поединок сложится для нас удачно.

Сейчас команда находится в хорошей форме, растет в плане игрового уровня. В определенной степени мы рисковали при подготовке к поединку с «Шахтером». Надеюсь, завтра мы покажем все, на что способны. Не могу гарантировать, выйдет ли завтра на поле Дженгиз Юндер. Завтра на поле выйдет «Рома». Не хочу говорить об отдельных игроках. Меня радует прогресс Юндера. Но никто из футболистов нашей команды не уверен в том, что сыграет завтра. Игроки только завтра узнают стартовый состав. Но я уверен, что те исполнители, которые выйдут на поле, будут биться за честь клуба.

Алессандро Флоренци остался в отеле, потому что не очень хорошо себя чувствует. На данный момент ситуация такова, что он не готов сыграть с «Шахтером», но мы надеемся, что завтра он будет в порядке. Тренироваться сегодня он тоже не будет.

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