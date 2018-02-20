Фонсека: Костюм Зорро надевать больше не собирался, но всякое может случиться

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«Нет, костюма у меня нет, он хранится в клубе. Я не планировал больше облачаться в костюмы героев. Но посмотрим, не могу ничего гарантировать, всякое может случиться.

«Рома» изменила некоторые нюансы в своей игре за последние три поединка. Они инвертировали треугольник в центре поля. Но не думаю, что эти нюансы изменили команду в целом. Это команда с очень высококлассными игроками, с профессиональным тренером. Уверены, нас ждёт сложная игра, но мы к ней готовы. Зная свою команду и зная «Рому», завтра будет очень тактически насыщенная игра. Команды не боятся играть в футбол, и, уверен, завтра будет очень насыщенная игра, которая понравится болельщикам.

Если посмотрим статистику, то увидим, что у команд, чьи чемпионаты прерываются на зимнюю паузу, результаты в весенних матчах еврокубков неутешительные. Но мы готовились, мы работали, чтобы подойти к этой игре в хорошей форме и добыть нужный результат, — приводит слова специалиста «Комсомольская правда — Украина».