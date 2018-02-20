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20 февраля, источник: Чемпионат.com

Фонсека: Костюм Зорро надевать больше не собирался, но всякое может случиться

Главного тренера «Шахтёра» Паулу Фонсеку в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой», который состоится в Харькове 21 февраля, спросили, хранится ли у него на всякий случай костюм Зорро, в котором он пришёл на пресс-конференцию после победы над «Манчестер Сити».

Источник: Reuters

«Нет, костюма у меня нет, он хранится в клубе. Я не планировал больше облачаться в костюмы героев. Но посмотрим, не могу ничего гарантировать, всякое может случиться.

«Рома» изменила некоторые нюансы в своей игре за последние три поединка. Они инвертировали треугольник в центре поля. Но не думаю, что эти нюансы изменили команду в целом. Это команда с очень высококлассными игроками, с профессиональным тренером. Уверены, нас ждёт сложная игра, но мы к ней готовы. Зная свою команду и зная «Рому», завтра будет очень тактически насыщенная игра. Команды не боятся играть в футбол, и, уверен, завтра будет очень насыщенная игра, которая понравится болельщикам.

Если посмотрим статистику, то увидим, что у команд, чьи чемпионаты прерываются на зимнюю паузу, результаты в весенних матчах еврокубков неутешительные. Но мы готовились, мы работали, чтобы подойти к этой игре в хорошей форме и добыть нужный результат, — приводит слова специалиста «Комсомольская правда — Украина».

Фонсека также сообщил, что в предстоящем матче готов сыграть полузащитник Бернард. «Бернард полностью восстановился и, скорее всего, сыграет завтра», — заявил наставник «горняков».

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