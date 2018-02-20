Владан Милоевич: «Црвена Звезда» приспособится к московской погоде
Главный тренер белградской команды ответил на вопросы о ЦСКА и морозе в России.
Главный тренер белградской команды ответил на вопросы о ЦСКА и морозе в России.
ЦСКА в среду в Москве сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды» (первая встреча, состоявшаяся в Белграде 13 февраля, завершилась со счетом 0:0). Накануне матча
— Какие ощущения перед игрой и за счет чего планируете сдерживать ЦСКА? — спросили у Милоевича.
— Особых ожиданий нет. Мы постараемся победить ради нашей страны. ЦСКА очень сильный соперник, который неоднократно играл в Лиге чемпионов. Он набрал много очков в этом турнире. Но мы полностью выложимся, чтобы добиться хорошего результата и сыграть достойно.
— Как команда готовится к матчу при низкой температуре — завтра ожидается мороз?
— Вероятно, для ЦСКА привычно играть в холод. Но они будут в тех же условиях, что и мы. Даже если вначале будет тяжело, мы приспособимся к той температуре, которая будет.
— Насколько реален был перенос матча в Сочи?
— Я не могу дать подробного ответа. Для этого есть специальная организация, решающая этот вопрос. Думаю, матч должен состояться завтра. Если
— Согласны с тем, что победит та команда, которая первая забьет?
— Я не могу сказать игрокам: «Давайте рассчитывать, как будем забивать: первыми или потом». Могу только заверить, что мы выложимся на сто процентов.
— Планируете ли вы играть на контратаках?
— Не могу точно сказать. Вообще, мы не играем в контратакующий футбол и в Белграде его не использовали. Но в
— Тренировали ли пенальти, ведь это может быть решающим моментом?
— Нет, этого не делали. Отмечу, что я был не очень доволен результатом первого матча. Посмотрим, что принесет второй.
— Какой игрок в составе соперника самый опасный?
— ЦСКА имеет много индивидуально сильных игроков, и по первому матчу они произвел впечатление слаженного коллектива. Многие армейцы играют или играли за свою сборную. Не могу выделить
Крстичичу был задан лишь один вопрос.
— Считаете ли вы ничью в первом матче комфортной перед этой встречей?
— Мы понимали, что ЦСКА силен и ожидали, что будет тяжело. В этой команде много хороших футболистов. Но дома мы играли на победу. Жаль, что этого не получились. Но и нулевую ничью считаю хорошим результатом, потому что не дали сопернику забить. Мы приехали за победой и очень надеемся забить в Москве.
Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ
из Москвы.