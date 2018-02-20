Владан Милоевич: «Црвена Звезда» приспособится к московской погоде

Источник: Reuters

ЦСКА в среду в Москве сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды» (первая встреча, состоявшаяся в Белграде 13 февраля, завершилась со счетом 0:0). Накануне матча пресс-конференцию провели главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич и полузащитник Ненад Крстичич.

— Какие ощущения перед игрой и за счет чего планируете сдерживать ЦСКА? — спросили у Милоевича.

— Особых ожиданий нет. Мы постараемся победить ради нашей страны. ЦСКА очень сильный соперник, который неоднократно играл в Лиге чемпионов. Он набрал много очков в этом турнире. Но мы полностью выложимся, чтобы добиться хорошего результата и сыграть достойно.

— Как команда готовится к матчу при низкой температуре — завтра ожидается мороз?

— Вероятно, для ЦСКА привычно играть в холод. Но они будут в тех же условиях, что и мы. Даже если вначале будет тяжело, мы приспособимся к той температуре, которая будет.

— Насколько реален был перенос матча в Сочи?

— Я не могу дать подробного ответа. Для этого есть специальная организация, решающая этот вопрос. Думаю, матч должен состояться завтра. Если что-то поменяется, об этом проинформируют.

— Согласны с тем, что победит та команда, которая первая забьет?

— Я не могу сказать игрокам: «Давайте рассчитывать, как будем забивать: первыми или потом». Могу только заверить, что мы выложимся на сто процентов.

Полузащитник «Црвены Звезды» Ненад КРСТИЧИЧ | Источник: Reuters

— Планируете ли вы играть на контратаках?

— Не могу точно сказать. Вообще, мы не играем в контратакующий футбол и в Белграде его не использовали. Но в какой-то момент мы можем начать действовать и так. Это будет зависеть от хода матча.

— Тренировали ли пенальти, ведь это может быть решающим моментом?

— Нет, этого не делали. Отмечу, что я был не очень доволен результатом первого матча. Посмотрим, что принесет второй.

— Какой игрок в составе соперника самый опасный?

— ЦСКА имеет много индивидуально сильных игроков, и по первому матчу они произвел впечатление слаженного коллектива. Многие армейцы играют или играли за свою сборную. Не могу выделить кого-то конкретно. Есть ряд сильных футболистов.

Крстичичу был задан лишь один вопрос.

— Считаете ли вы ничью в первом матче комфортной перед этой встречей?

— Мы понимали, что ЦСКА силен и ожидали, что будет тяжело. В этой команде много хороших футболистов. Но дома мы играли на победу. Жаль, что этого не получились. Но и нулевую ничью считаю хорошим результатом, потому что не дали сопернику забить. Мы приехали за победой и очень надеемся забить в Москве.