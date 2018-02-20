Marca: Адурис из-за травмы может пропустить матч со «Спартаком»
ТАСС, 20 февраля. Нападающий испанского «Атлетика» Ариц Адурис
ТАСС, 20 февраля. Нападающий испанского «Атлетика» Ариц Адурис
Во вторник 37-летний нападающий досрочно завершил тренировку в составе «Атлетика» спустя 15 минут после начала занятий. Игроку предстоит пройти медобследование. По информации Marca, у него есть шансы восстановиться к игре со «Спартаком».
Ответная встреча между «Атлетиком» и «Спартаком» пройдет в четверг в Испании на стадионе «Сан-Мамес», рассчитанном на 53 тыс. зрителей. Матч начнется в 23:05 мск.
Первая встреча между соперниками прошла 15 февраля в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Атлетика». Адурис забил в ворота
|Массимо Каррера
|Хосе Анхель Сиганда
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|20
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
|Боковой судья
|Хишам Закрани (Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Хакетт (Франция)
|За воротами
|Николя Ренвий (Франция)
|За воротами
|Бенуа Мийо (Франция)