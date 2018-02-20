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20 февраля, источник: ТАСС

Marca: Адурис из-за травмы может пропустить матч со «Спартаком»

ТАСС, 20 февраля. Нападающий испанского «Атлетика» Ариц Адурис из-за травмы может пропустить ответный матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы против московского «Спартака». Об этом сообщает испанская газета Marca.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник 37-летний нападающий досрочно завершил тренировку в составе «Атлетика» спустя 15 минут после начала занятий. Игроку предстоит пройти медобследование. По информации Marca, у него есть шансы восстановиться к игре со «Спартаком».

Ответная встреча между «Атлетиком» и «Спартаком» пройдет в четверг в Испании на стадионе «Сан-Мамес», рассчитанном на 53 тыс. зрителей. Матч начнется в 23:05 мск.

Первая встреча между соперниками прошла 15 февраля в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Атлетика». Адурис забил в ворота красно-белых два мяча, возглавив список лучших бомбардиров турнира с 7 голами.

Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:3
Атлетик
15.02.2018, 21:00 Зрители: 43145 плей-офф: 1/16 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Хосе Анхель Сиганда
Голы
60′ де Соуза Луиз Адриану (Д. Глушаков, А. Ещенко) 12
20 Ариц Адурис (Э. Рауль Гарсия) 22′
20 Ариц Адурис 39′
17 Микель Рико 45+1′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
37′ Илья Кутепов 29
55′ Роман Зобнин 47
Квинси Промес 10
67′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
58′ Лоренсо Мельгарехо 25
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
75′ Денис Глушаков (к) 8
Софьян Ханни 30
13 Яго Эррерин
18 Оскар Де Маркос
15 Иньиго Лекуэ
5 Йерай Альварес
16 Хавьер Эчейта 56′
22 Эскудеро Рауль Гарсия 15′
20 Ариц Адурис
8 Андер Итурраспе
17 Микель Рико
14 Маркель Сусаэта (к) 68′
6 Микель Сан-Хосе
11 Иньяки Уильямс 83′
19 Сабин Мерино
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
20 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 2
13 Фолы 12
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Хакетт (Франция)
За воротами Николя Ренвий (Франция)
За воротами Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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