Marca: Адурис из-за травмы может пропустить матч со «Спартаком»

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник 37-летний нападающий досрочно завершил тренировку в составе «Атлетика» спустя 15 минут после начала занятий. Игроку предстоит пройти медобследование. По информации Marca, у него есть шансы восстановиться к игре со «Спартаком».

Ответная встреча между «Атлетиком» и «Спартаком» пройдет в четверг в Испании на стадионе «Сан-Мамес», рассчитанном на 53 тыс. зрителей. Матч начнется в 23:05 мск.