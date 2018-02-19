Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской»
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Жанна Эппле впервые стала бабушкой
Дизайн маленькой брутальной квартиры для молодого хозяина
Все в сборе: Дочка Навки показала большую дружную семью
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе2
Сельта0
Футбол. Зарубежный
19.02
Лацио2
Верона0
Футбол. Зарубежный
19.02
Айнтрахт Ф2
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
20:30
Труа
Дижон
Футбол. Еврокубки
22:45
Челси
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:45
Бавария
Бешикташ
Все события
Установивший рекорд по сборам российский фильм получит сиквел
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
Тренер сборной США отказался пожать руку Знарку после игры
Россия обошла США по количеству медалей Пхенчхана
В продаже появится Барби в образе Лары Крофт
СМИ: На жену Аршавина завели уголовное дело
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
9Все золото Пхенчхана. 17 февраля
23Раздвоение Карреры и разгром «Спартака» за тайм
19 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Юпп Хайнкес: «Бешикташ» не станет прятаться от «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в преддверии матча 1/8 Лиги чемпионов против «Бешикташа» отметил значимость турнира. По его словам, любой топовый клуб хочет выиграть этот трофей.

Источник: AFP 2018

— Мы знаем, как значим этот турнир, — цитирует пресс-служба УЕФА Хайнкеса. — Это Лига чемпионов, и каждый топовый клуб хочет ее выиграть. Именитых клубов много. В Англии можно выделить целую пятерку. Многие здорово усилились летом и зимой. Фаворитов полно. Среди них не только «Барселона», «Реал» и «ПСЖ».

«Бешикташ» умеет играть в футбол. Нет ничего удивительного, что эта команда дошла до этой стадии. В группе турки выиграли все три матча на выезде. Они не станут прятаться, они будут играть в атакующий футбол, если им позволить. «Бешикташ» будет искать свои шансы — мы должны быть готовы к этому.

Надеюсь, моя команда завтра покажет максимум, который необходим нам, чтобы сделать первый шаг на пути к четвертьфиналу. У меня нет состава А и состава Б. У нас одна команда, одна «Бавария». Каждый игрок знает свою роль. Футболисты понимают друг друга, так что проблем с ротацией у нас нет.

Ротация только помогает каждому почувствовать себя значимым и сохранить свежесть. Это нелегко, но мне кажется, игроки в целом довольны тем, как я руковожу ими.

Секрет успехов «Бешикташа» — его тренер. В 65 лет он обладает огромным опытом и является специалистом высшего уровня. Гюнеш знает, как построить и сплотить команду. «Бешикташ» действует очень организованно и умеет остро контратаковать. Так что я очень уважаю своего оппонента.

Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бешикташ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Смерть на взлете. Скончалась 22-летняя российская фехтовальщица
Разгром в хоккее, допинг-офицеры против Загитовой
Олимпийский чемпион Сергей Литвинов скончался в возрасте 60 лет
Российская хоккеистка обвинила арбитров в судействе в пользу США
Что на самом деле случилось с Загитовой. Новые подробности
Последний шанс русского биатлона: анонс дня на Олимпиаде
Комментатора NBC осудили за высказывание о российском хоккеисте
«Локомотив» готов к переносу матча Лиги Европы против «Ниццы»
Спорт-Экспресс
Авто
Техосмотр по-новому: что с ним не так? Правительство ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств. К чему стоит готовиться водителям?
Hi-Tech
Марсоход Opportunity сделал первое «селфи» за 14 лет работы на Марсе Ровер-ветеран сделал первую в жизни фотографию самого себя
Кино
Козловский, Ходченкова и Лядова на фестивале в Берлине Фильм Алексея Германа-мл. «Довлатов», в котором снялись актеры, претендует на главную награду Берлинского кинофестиваля
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Звезды, которые хранили себя до свадьбы Не стоит называть звезд непостоянным и разбалованными. Некоторые из них готовы держаться до свадьбы и дарить свое тело только законному супругу (или супруге).
Дети
Дочь донора спермы нашла 40 братьев и сестер Американка, чей отец был донором спермы, уже пять лет ищет всех своих братьев и сестер.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь