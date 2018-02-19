Юпп Хайнкес: «Бешикташ» не станет прятаться от «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в преддверии матча 1/8 Лиги чемпионов против «Бешикташа» отметил значимость турнира. По его словам, любой топовый клуб хочет выиграть этот трофей.
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в преддверии матча 1/8 Лиги чемпионов против «Бешикташа» отметил значимость турнира. По его словам, любой топовый клуб хочет выиграть этот трофей.
— Мы знаем, как значим этот турнир, — цитирует
«Бешикташ» умеет играть в футбол. Нет ничего удивительного, что эта команда дошла до этой стадии. В группе турки выиграли все три матча на выезде. Они не станут прятаться, они будут играть в атакующий футбол, если им позволить. «Бешикташ» будет искать свои шансы — мы должны быть готовы к этому.
Надеюсь, моя команда завтра покажет максимум, который необходим нам, чтобы сделать первый шаг на пути к четвертьфиналу. У меня нет состава А и состава Б. У нас одна команда, одна «Бавария». Каждый игрок знает свою роль. Футболисты понимают друг друга, так что проблем с ротацией у нас нет.
Ротация только помогает каждому почувствовать себя значимым и сохранить свежесть. Это нелегко, но мне кажется, игроки в целом довольны тем, как я руковожу ими.
Секрет успехов «Бешикташа» — его тренер. В 65 лет он обладает огромным опытом и является специалистом высшего уровня. Гюнеш знает, как построить и сплотить команду. «Бешикташ» действует очень организованно и умеет остро контратаковать. Так что я очень уважаю своего оппонента.