Юпп Хайнкес: «Бешикташ» не станет прятаться от «Баварии»

Источник: AFP 2018

— Мы знаем, как значим этот турнир, — цитирует пресс-служба УЕФА Хайнкеса. — Это Лига чемпионов, и каждый топовый клуб хочет ее выиграть. Именитых клубов много. В Англии можно выделить целую пятерку. Многие здорово усилились летом и зимой. Фаворитов полно. Среди них не только «Барселона», «Реал» и «ПСЖ».

«Бешикташ» умеет играть в футбол. Нет ничего удивительного, что эта команда дошла до этой стадии. В группе турки выиграли все три матча на выезде. Они не станут прятаться, они будут играть в атакующий футбол, если им позволить. «Бешикташ» будет искать свои шансы — мы должны быть готовы к этому.

Надеюсь, моя команда завтра покажет максимум, который необходим нам, чтобы сделать первый шаг на пути к четвертьфиналу. У меня нет состава А и состава Б. У нас одна команда, одна «Бавария». Каждый игрок знает свою роль. Футболисты понимают друг друга, так что проблем с ротацией у нас нет.

Ротация только помогает каждому почувствовать себя значимым и сохранить свежесть. Это нелегко, но мне кажется, игроки в целом довольны тем, как я руковожу ими.