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19 февраля, источник: Чемпионат.com

Конте: «Челси» готов в матче с «Барселоной» страдать без мяча и не терять головы

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

«Нет сомнений, речь идет о грандиозном матче. Играть с таким соперником — большое испытание для нас. Это фантастическая команда, одна из лучших. Думаю, именно такие встречи должны нас восхищать. Нам будет тяжело, ведь, повторюсь, мы говорим о фантастических игроках — Месси, Суаресе, Иньесте и всей команде.

Мы должны быть внимательными, но нацелены на игру в свой футбол. Мы знаем характеристики “Барселоны”. Они любят владеть мячом и доминировать, в каждом матче создают массу голевых моментов. Мы должны быть готовы страдать без мяча, играть компактно, не терять головы. Мы будем пытаться делать то, что умеем.

Когда мы говорим о Месси, то говорим о лучшем игроке в мире. Он способен решить любой эпизод, создать опасный момент из ниоткуда. Это фантастический футболист. Безусловно, за ним нужен глаз да глаз, но не за Месси одним. Суарес — тоже фантастический игрок, и вся команда очень опасна», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

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