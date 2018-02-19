Вальверде: Месси не сильно везло в матчах с «Челси», но завтра новая встреча

Источник: AP 2018

«Забить на выезде непросто. Мы хотим чуть изменить динамику своей игры в гостях. «Челси» — команда физически сильная, отлично обороняется. За неё играет много футболистов, которые могут уколоть контратакой.



Завтра мы пишем новую страницу. Это Лига чемпионов, и мы хотим пройти дальше. У «Челси» есть ярковыраженный стиль игры, как у большинства английских команд. Надо это учитывать. Завтра увидим, будет ли «Челси» верен своему стилю.

Это противостояние важно и Лео Месси, и мне, и всем в «Барселоне». Будет тяжело, но мы хотим пробиться дальше. Лео прежде в матчах с «Челси» не сильно везло (ни одного гола в восьми матчах. — Прим. «Чемпионата»), но завтра нас ждёт новая встреча.