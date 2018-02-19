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19 февраля, источник: ТАСС

Семин: «Локомотив» при необходимости готов сыграть с «Ниццей» в Сочи

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Московский «Локомотив» в случае необходимости готов провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу с французской «Ниццей» на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом ТАСС по телефону сказал главный тренер команды Юрий Семин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет в четверг в Москве. Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в четверг в столице температура ночью будет от 16 до 23 градусов мороза, днем — до 15 градусов ниже нуля.

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В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций, под чьей эгидой проводится турнир, на соответствующий запрос отметили, что у организации нет фиксированной температуры, при которой нельзя проводить встречи. Однако, подчеркнули там, в случае температуры воздуха ниже 15 градусов матч проводится при согласии обеих сторон.

«У нас запасное поле в Сочи, если скажут, поедем играть туда. В Сочи можно играть, никаких вопросов с этим не возникнет», — прокомментировал ситуацию Семин.

В пресс-службе клуба заявили ТАСС, что в «Локомотиве» следят за погодой и на данный момент считают ее приемлемой для игры.

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