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19 февраля, источник: Onedivision.ru

Андрей Канчельскис: В «Зените» плохая атмосфера в команде

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал свое мнение об атмосфере в команде и о шансах в ответной игре.

Источник: РИА "Новости"

— Почему «Зенит» оказался не готов к силовой борьбе, которую ему навязали в Глазго?

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— Ну, а как вы хотели? У «Селтика» же сезон идет, чемпионат сейчас в разгаре, а у нас два месяца был перерыв. Вы хотели, чтобы «Зенит» был готов? Пока не готов. Вообще я вижу, что в «Зените» большие проблемы. Не в линии нападения. Видно, что атмосфера плохая в команде. Это самая главная проблема. Дело не в какой-то конкретной линии — проблема в самой команде. Когда нет в команде хорошей атмосферы, тогда все трудности и начинаются. «Селтик» в Петербурге будет играть так, как и играл. Он просто не научен другому футболу. Умеют они играть только в простой футбол. А это значит, что ничем удивить «Зенит» шотландцы не смогут, будут действовать в той манере, которой привыкли. То есть не будет такого, что они начнут действовать от обороны.

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