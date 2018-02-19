Андрей Канчельскис: В «Зените» плохая атмосфера в команде

— Ну, а как вы хотели? У «Селтика» же сезон идет, чемпионат сейчас в разгаре, а у нас два месяца был перерыв. Вы хотели, чтобы «Зенит» был готов? Пока не готов. Вообще я вижу, что в «Зените» большие проблемы. Не в линии нападения. Видно, что атмосфера плохая в команде. Это самая главная проблема. Дело не в какой-то конкретной линии — проблема в самой команде. Когда нет в команде хорошей атмосферы, тогда все трудности и начинаются. «Селтик» в Петербурге будет играть так, как и играл. Он просто не научен другому футболу. Умеют они играть только в простой футбол. А это значит, что ничем удивить «Зенит» шотландцы не смогут, будут действовать в той манере, которой привыкли. То есть не будет такого, что они начнут действовать от обороны.