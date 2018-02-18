Президент «Спортинга» после «Астаны» объявил в клубе ряд неожиданных правил

— Мы — спортингисты, и мы доказали, что молчание делает больше всего шума, — цитирует Maisfutebol де Карвалью. — Вы все попросили внести изменения.

Я в таком настроении, что нужно внести изменения, которые буду меньше подвергать нас риску, меньше пользоваться социальными сетями, а также с сегодняшнего дня мы больше не покупаем спортивные газеты, не смотрим ни одного португальского телевизионного канала, кроме клубного. Теперь средства массовой информации будут относиться к нам по-другому.