Президент «Спортинга» после «Астаны» объявил в клубе ряд неожиданных правил

— Мы — спортингисты, и мы доказали, что молчание делает больше всего шума, — цитирует Maisfutebol де Карвалью. — Вы все попросили внести изменения.
Я в таком настроении, что нужно внести изменения, которые буду меньше подвергать нас риску, меньше пользоваться социальными сетями, а также с сегодняшнего дня мы больше не покупаем спортивные газеты, не смотрим ни одного португальского телевизионного канала, кроме клубного. Теперь средства массовой информации будут относиться к нам по-другому.
Напомним, 15 февраля «Астана» уступила «Спортингу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. 22 февраля подопечные Станимира Стоилова проведут ответную игру в Лиссабоне.