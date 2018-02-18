Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
Илья Лагутенко учит дочек серфингу
Почему ругались пилоты перед катастрофой Ан-148
Дженнифер Энистон жаловалась Брэду Питту на мужа
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
17.02
Малага1
Валенсия2
Футбол. Зарубежный
17.02
Дженоа2
Интер0
Все события
Адмирал РФ ответил на требование Киева ремонтировать флот в Крыму
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
Илья Ковальчук разозлил женскую сборную России
Хроника падения: Россия растянулась на льду
35-летняя Светлана Ходченкова затмила всех в Берлине (фото)
Ксения Бородина показала свою бабушку
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
9 согревающих и полезных продуктов
Бомбардировка ВКС РФ базы в Идлибе: не многим удалось уйти - СМИ
Прибалтика на грани краха: мольбы о помощи к РФ
Фоторепортажи
9Все золото Пхенчхана. 17 февраля
8«Реал» обыграл «ПСЖ»
05:57 (мск), источник: Sports.kz

Президент «Спортинга» после «Астаны» объявил в клубе ряд неожиданных правил

Президент лиссабонского «Спортинга» Бруну де Карвалью был переизбран на свой пост. После назначения он на совещании с работниками клуба запретил покупать газеты и смотреть телевизор.

— Мы — спортингисты, и мы доказали, что молчание делает больше всего шума, — цитирует Maisfutebol де Карвалью. — Вы все попросили внести изменения.

Читайте также
Как «Астана» оказалась сюрпризом для «Спортинга»

Я в таком настроении, что нужно внести изменения, которые буду меньше подвергать нас риску, меньше пользоваться социальными сетями, а также с сегодняшнего дня мы больше не покупаем спортивные газеты, не смотрим ни одного португальского телевизионного канала, кроме клубного. Теперь средства массовой информации будут относиться к нам по-другому.

Напомним, 15 февраля «Астана» уступила «Спортингу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. 22 февраля подопечные Станимира Стоилова проведут ответную игру в Лиссабоне.

Спортинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Рохер Каньяс подписал контракт с новым клубом
Серебро Олимпийских игр — у наших лыжников
Призера ОИ Крушельницкого заподозрили в приеме мельдония
СМИ: Тренер сборной США отказался пожать руку Знарку после игры
900 очков Малкина и гонка за первым «Ришаром»
«Я ненакрашенная страшная». Чемпионка ОИ стыдится своего лица
Сборная России заменила ледовую тренировку на занятие в зале
Российскому лыжнику стало плохо после его этапа в эстафете
Спорт-Экспресс
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как стройка Серного моста сделала невыносимой жизнь петербуржцев
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
Беременная Галина Юдашкина поделилась пляжным снимком с сыном Наследница российского кутюрье снова станет мамой в апреле 2018 года.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь