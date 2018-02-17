Роналду призвал главного тренера «Реала» не выпускать Бензема на ответный матч с ПСЖ в Лиге чемпионов
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема теряет поддержку не только среди болельщиков, но и среди одноклубников.
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема теряет поддержку не только среди болельщиков, но и среди одноклубников.
Как стало известно Don Balon, Криштиану Роналду указал главному тренеру «королевского клуба» Зинедина Зидана оставить француза на скамейке в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермена». Роналду считает, что для выхода в четвертьфинал команда должна сделать ставку на него и Гарета Бэйла.
Сам Зидан все еще защищает соотечественника, но болельщики «Реала» все с большим напором призывают клуб избавиться от Бензема, сообщает Sport.es.
Напомним, «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов одержал волевую победу над ПСЖ со счетом 3:1. Роналду оформил дубль, Бензема не забил и на 68-й минуте был заменен на Бэйла.
В сезоне-2017/18 Бензема забил только шесть мячей в 26 официальных матчах. После 26 матчей сезона-2016/17 у Карима было 12 голов. Контракт 30-летнего форварда рассчитан до лета 2021 года.