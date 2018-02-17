Роналду призвал главного тренера «Реала» не выпускать Бензема на ответный матч с ПСЖ в Лиге чемпионов

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Как стало известно Don Balon, Криштиану Роналду указал главному тренеру «королевского клуба» Зинедина Зидана оставить француза на скамейке в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермена». Роналду считает, что для выхода в четвертьфинал команда должна сделать ставку на него и Гарета Бэйла.

Сам Зидан все еще защищает соотечественника, но болельщики «Реала» все с большим напором призывают клуб избавиться от Бензема, сообщает Sport.es.

Напомним, «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов одержал волевую победу над ПСЖ со счетом 3:1. Роналду оформил дубль, Бензема не забил и на 68-й минуте был заменен на Бэйла.