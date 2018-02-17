Конте: Матчи против «Барселоны» — это всегда вызов
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первая игра пройдёт в Лондоне 20 февраля.
«Последние две победы помогли нам укрепить уверенность в собственных силах и должным образом начать подготовку к «Барселоне». Мы должны делать свою работу. Любое противостояние начинается со счёта 0:0, и от нас зависит, в каком направлении оно будет развиваться.
Матчи против «Барселоны» — это всегда вызов. В то же время, мы должны быть счастливы от того, что нам предстоит сыграть с одной из самых сильных команд мира, — заявил Конте.
Конте также рассказал о состоянии Маркоса Алонсо и Тьемуэ Бакайоко, которые пропустили матч 1/8 финала Кубка Англии с «Халл Сити» (4:0).
«Бакайоко вряд ли будет доступен на игру с “Барселоной”, однако Алонсо готов выйти на поле», — цитирует итальянца официальный сайт «Челси».