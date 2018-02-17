Конте: Матчи против «Барселоны» — это всегда вызов

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Первая игра пройдёт в Лондоне 20 февраля.

«Последние две победы помогли нам укрепить уверенность в собственных силах и должным образом начать подготовку к «Барселоне». Мы должны делать свою работу. Любое противостояние начинается со счёта 0:0, и от нас зависит, в каком направлении оно будет развиваться.

Матчи против «Барселоны» — это всегда вызов. В то же время, мы должны быть счастливы от того, что нам предстоит сыграть с одной из самых сильных команд мира, — заявил Конте.