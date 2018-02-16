Сотрудникам УЕФА угрожают смертью из-за расследования в отношении албанского «Скендербеу»

«Все сотрудники УЕФА, работающие над важными или любыми другими вопросами, могут рассчитывать на полную поддержку организации. Мы никогда не допустим, чтобы наши сотрудники подвергались угрозам или запугиванию со стороны третьих лиц. Полиция уже была проинформирована об этих письмах», — говорится в заявлении УЕФА.