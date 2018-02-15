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16 февраля, источник: Sports.kz

Как «Астана» оказалась сюрпризом для «Спортинга»

Журналист португальского издания Record, специализирующийся на «Спортинге», Витор Гонсалвеш поделился со Sports.kz своим мнением о матче этого клуба с «Астаной» в столице Казахстана — 1:3.

— «Астана» оказалась для «Спортинга» в первом тайме сюрпризом. Это произошло, думаю, по двум причинам. Во-первых, — мощное начало матча казахстанской командой, и второе — проблемы, которые испытывал «Спортинг» из-за игры на искусственном газоне. В основном, это связано с тем, что синтетическое покрытие сильно меняет игру — мяч на нем движется быстрее, по-другому отскакивает, все движения игроков также меняются, — высказался Гонсалвеш.

Ответная игра «Спортинг» — «Астана» пройдет в Лиссабоне 22 февраля. Букмекерская контора 1XBET явным фаворитом считает португальский клуб: победа «Спортинга» — 1.39, ничья — 5.7, победа «Астаны» — 8.5.

Астана 1:3
Первый тайм: 1:0
Спортинг
15.02.2018, 19:00 плей-офф: 1/16 финала Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Жезуш Жорже
Голы
7′ Марин Томасов (И. Шитов) 14
8 Бруну Фернандеш 48′
  Желсон Мартинш 50′
88 Сейду Думбья (Б. Фернандеш) 56′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
80′ Абзал Бейсебеков 15
47′ 62′ Юрий Логвиненко 27
Дмитрий Шомко 77
81′ Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
57′ Ласло Кляйнхайслер 6
Марко Станоевич 88
64′ Джордже Деспотович 10
Сергей Малый 25
86′ Марин Томасов 14
Роман Муртазаев 45
1 Руй Патрисиу (к)
13 Себастьян Коатес 25′
6 Андре Пинту
92 Кристиано Пиччини
8 Бруну Фернандеш
9 Маркос Акунья
14 Виллиам Карвалью 76′
20 Брайан Руис
5 Фабиу Коэнтрау 57′
16 Родриго Батталья
77 Желсон Мартинш 84′
7 Рубен Рибейру
88 Сейду Думбья 61′
40 Фреди Монтеро
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 10
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 8
16 Фолы 5
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
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