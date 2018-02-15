Как «Астана» оказалась сюрпризом для «Спортинга»

— «Астана» оказалась для «Спортинга» в первом тайме сюрпризом. Это произошло, думаю, по двум причинам. Во-первых, — мощное начало матча казахстанской командой, и второе — проблемы, которые испытывал «Спортинг» из-за игры на искусственном газоне. В основном, это связано с тем, что синтетическое покрытие сильно меняет игру — мяч на нем движется быстрее, по-другому отскакивает, все движения игроков также меняются, — высказался Гонсалвеш.