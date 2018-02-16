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12:53 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА на 10 лет отстранит «Скендербеу» от еврокубков за договорные матчи

УЕФА примет беспрецедентное решение в отношении клуба «Скендербеу».

Источник: AFP 2018

По настоянию дисциплинарного комитета, команда из Албании проведет ближайшие 10 лет без еврокубков в наказание за договорные матчи.

Помимо этого клуб заплатит € 1 млн штрафа. Официальный документ УЕФА был распространен в интернете, хотя заявления организации еще не было.

«Скендербеу» уличили в договорных матчах в сезоне-2015/16. Тогда клуб стал чемпионом Албании, но после завершения расследования команду лишили титула и отстранили ее от еврокубков в сезоне-2016/17.

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