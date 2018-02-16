УЕФА на 10 лет отстранит «Скендербеу» от еврокубков за договорные матчи

По настоянию дисциплинарного комитета, команда из Албании проведет ближайшие 10 лет без еврокубков в наказание за договорные матчи.



Помимо этого клуб заплатит € 1 млн штрафа. Официальный документ УЕФА был распространен в интернете, хотя заявления организации еще не было.



«Скендербеу» уличили в договорных матчах в сезоне-2015/16. Тогда клуб стал чемпионом Албании, но после завершения расследования команду лишили титула и отстранили ее от еврокубков в сезоне-2016/17.