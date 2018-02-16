Игроки «Астаны» — лидеры по статистическим показателям в Лиге Европы

Форвард столичной команды Патрик Твумаси на данный момент нанес больше всех точных ударов в престижном турнире. Ганец бил по воротам 28 раз — 13 ударов пришлись в створ ворот соперников. По этому показателю он опередил нападающего французского «Лиона» Мариано Диаса, на счету которого 12 таких выстрелов.

Голкипер «Астаны» Ненад Эрич делит первое место в Лиге Европы по количеству сейвов с вратарем белорусского БАТЭ Денисом Щербицким. Футболисты совершили по 31 спасению.

Защитник команды Станимира Стоилова Юрий Логвиненко является одним из самых грубых футболистов. Игрок обороны за этот турнир получил 3 желтые и 1 красную карточку. Такие же показатели имеют еще 5 футболистов.

К ответному матчу со «Спортингом» в активе «Астаны» 11 голов при 36 ударах в створ ворот. Игра пройдет 22 февраля в Лиссабоне.