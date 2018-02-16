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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА не будет против прохода фанатов «Спартака» на игру с «Црвеной Звездой»

Руководство ЦСКА не будет ограничивать продажу билетов на ответный матч 1/16 Лиги Европы против «Црвены Звезды».

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Таким образом, встречу в Москве сможет посетить любой желающий, в том числе и болельщики «Спартака», которых связывают давние дружеские отношения с поклонниками белградской команды. Об этом рассказал генеральный директор «армейского» клуба Роман Бабаев.

«Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников “Спартака” на игру с “Црвеной”. В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков — кто бы ни пришёл на гостевой сектор. Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили. Надеюсь, всё пройдёт нормально, и если болельщики “Спартака” приедут поддержать “Црвену” в матче с нашей командой, обойдётся без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России», — цитируют Бабаева «Известия».

Первая игра между ЦСКА и «Црвеной Звездой» в Белграде завершилась со счётом 0:0, а ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

Црвена Звезда 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
13.02.2018, 20:00 Зрители: 45000 плей-офф: 1/16 финала Rajko Mitic Stadium
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Владан Милоевич Виктор Гончаренко
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Филип Стойкович 30
Милан Родич 23
Дамьен Ле Таллек 4
Вуядин Савич 90
Эль-Фарду Бен Набуан 31
Ненад Крстичич 7
Бранко Йовичич 3
Митчелл Дональд (к) 20
78′ Неманья Радоньич 49
Славолюб Срнич 55
85′ Александр Пешич 45
Урош Рачич 6
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Понтус Вернблум
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 19′
2 Мариу Фернандес
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
17 Александр Головин 22′
7 Ахмед Муса
66 Бибрас Натхо
11 Виктор Винисиус Витинью 84′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 5
6 Угловые 9
7 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
За воротами Томаш Квятковски (Польша)
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