ЦСКА не будет против прохода фанатов «Спартака» на игру с «Црвеной Звездой»

«Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников “Спартака” на игру с “Црвеной”. В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков — кто бы ни пришёл на гостевой сектор. Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили. Надеюсь, всё пройдёт нормально, и если болельщики “Спартака” приедут поддержать “Црвену” в матче с нашей командой, обойдётся без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России», — цитируют Бабаева «Известия».