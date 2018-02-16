ЦСКА не будет против прохода фанатов «Спартака» на игру с «Црвеной Звездой»

Таким образом, встречу в Москве сможет посетить любой желающий, в том числе и болельщики «Спартака», которых связывают давние дружеские отношения с поклонниками белградской команды. Об этом рассказал генеральный директор «армейского» клуба Роман Бабаев.
«Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников “Спартака” на игру с “Црвеной”. В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков — кто бы ни пришёл на гостевой сектор. Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили. Надеюсь, всё пройдёт нормально, и если болельщики “Спартака” приедут поддержать “Црвену” в матче с нашей командой, обойдётся без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России», — цитируют Бабаева «Известия».
Первая игра между ЦСКА и «Црвеной Звездой» в Белграде завершилась со счётом 0:0, а ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.